Rajasthan Elections : चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका, पूर्व महापौर समेत कई नेता BJP में शामिल

Another blow to Congress before the elections : राजस्थान में पूर्व विधायक चंद्रशेखर बैद और नंदलाल पूनियां तथा जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल सहित अनेक नेता शनिवार को कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।

भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इन नेताओं का पार्टी में स्वागत किया। भाजपा से जुड़ने वाले नेताओं में तारानगर से पूर्व विधायक चंद्रशेखर बैद, राजगढ़ के पूर्व विधायक नंदलाल पूनियां, जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, मंडावा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके डॉ. हरी सिंह सहारण, राजस्थान धरोहर एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सांवरमल महरिया और पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी केसर सिंह शेखावत व भीम सिंह बीका शामिल हैं।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने कहा, देश और दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और विचारधारा के समर्थक बढ़ रहे हैं। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी में विश्वास व्यक्त कर रही है, इससे कांग्रेस के कुनबे में खलबली मची हुई है।

जोशी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के डर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा, भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोग देश को तरक्की करते हुए देख रहे हैं। इस बार के चुनावों में गहलोत सरकार विदा होने वाली है।

जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि कांग्रेस में ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया है और आलाकमान उनके मुद्दों की कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। खंडेलवाल ने कहा, मैंने लगातार देखा कि पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उन्हें किनारे कर दिया गया है।(भाषा)

