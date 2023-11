सूर्यनगरी जोधपुर में किसकी बढ़ेगी चमक? जानिए मरुधरा की 10 सीटों का हाल

Election Commission objected to this campaign of Congress : निर्वाचन आयोग ने 25 नवंबर को होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को कथित तौर पर प्रलोभन देने के मामले में बुधवार को प्रदेश कांग्रेस प्रमुख को नोटिस जारी किया। आयोग द्वारा बुधवार को कांग्रेस की राजस्थान इकाई को जारी किया गया यह दूसरा नोटिस है।