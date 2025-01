क्या महाकुंभ में 144 वर्ष का संयोग बना भगदड़ की एक बड़ी वजह?

History of stampede on Mauni Amavasya in Maha Kumbh: कुंभ मेले के दौरान जब‍ भी शाही स्नान का समय रहता है तब हर कोई स्नान करना चाहता है। ऐसे में कुंभ में देश और दुनिया से आने वाले लोगों की संख्‍या करोड़ों पहुंच जाती है। एक ही जगह पर करोड़ों लोगों के एकत्रित हो जाने से शासन और प्रशासन के लिए इंतजाम करना एक कठिन चुनौती भरा कार्य होता है। अफवाह के कारण कई बार भगदड़ मचती है तो कई बार किसी हादसे के कारण ऐसा होता है। आओ जानते हैं कुंभ में हुए हादसों का इतिहास।