कब है संतान सप्तमी, कैसे करते हैं व्रत और पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त

Santan Saptami Vrat 2026: संतान सप्तमी 2026 का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। माताओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सुरक्षा और उज्ज्वल भविष्य के लिए रखा जाने वाला एक अत्यंत पवित्र एवं फलदायी व्रत है। उत्तर भारत में इसे 'मुक्ताभरण सप्तमी' या 'ललिता सप्तमी' के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह व्रत 18 सितंबर, शुक्रवार को रखा जाएगा। जानिए कैसे करते हैं यह व्रत और पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त?

संतान सप्तमी व्रत का सबसे शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:08 से 12:57 तक।

संतान सप्तमी व्रत की पूजन विधि

संतान सप्तमी की पूजा दोपहर के समय (मध्याह्न काल) में करने का विशेष विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के सामने संतान की रक्षा और उन्नति का ध्यान करते हुए निर्जला या फलाहारी व्रत का संकल्प लें।

इस दिन आटे और गुड़ या चीनी से 7 पुआ (गुलगुले) बनाए जाते हैं। इन पुओं को केले के पत्ते या स्वच्छ पात्र में रखकर भगवान शिव-पार्वती को अर्पित किया जाता है। धूप, दीप, गंध और पुष्प अर्पित करने के बाद संतान सप्तमी की पौराणिक व्रत कथा का पाठ करें या सुनें।

पूजा में 7 गांठों वाले डोरे का महत्‍व

संतान सप्तमी व्रत पूजा का सबसे मुख्य अंग 7 गांठों वाला डोरा (कलावा या रेशमी धागा) और चांदी का छल्ला/कड़ा होता है। इस धागे में 7 गांठें लगाकर इसे पूजा की वेदी पर रखें और रोली, अक्षत तथा चंदन से इसका पूजन करें। पूजा संपन्न होने के पश्चात ये डोरा माताएं अपने दाहिने हाथ में बांधती हैं या संतान के गले या हाथ में बांधती हैं।

पूजा में चढ़ाए गए 7 पुओं में से पुआ प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें और बाकी पुए ब्राह्मणों या जरूरतमंदों में बांट दें। इस दिन मन, वचन और कर्म की पवित्रता बनाए रखें। पूजा संपन्न होने तक निर्जल रहें। पूजन के पश्चात सात्विक फलाहार ग्रहण कर व्रत पूर्ण करें।

संतान सप्तमी की पौराणिक कथा

भगवान श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर को संतान सप्तमी का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई थी। पौराणिक काल में अयोध्या के राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी और उनके पुरोहित की पत्नी रूपमती में गहरी मित्रता थी। एक बार उन्होंने सरयू नदी के तट पर महिलाओं को संतान सप्तमी का व्रत करते देखा और स्वयं भी यह व्रत रखने का संकल्प लिया।