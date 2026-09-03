  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. rishi-panchami-2026-date-significance-vrat-rules-and-puja-vidhi
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Thursday, 3 September 2026 (17:01 IST)

कब है ऋषि पंचमी? जानें अपामार्ग स्नान का महत्व, व्रत के नियम और सप्तऋषि पूजन परंपरा

Learn about rules and worship traditions of Rishi Panchami fast
Published By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 3 Sep 2026 (17:11 IST)
google-news
Rishi Panchami Vrat 2026: ऋषि पंचमी सनातन धर्म में सप्तऋषियों की कृपा, आशीर्वाद और जीवन के जाने-अनजाने पापों के क्षालन (शुद्धिकरण) के लिए समर्पित एक अत्यंत पावन एवं महत्वपूर्ण व्रत है। यह पर्व प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को (गणेश चतुर्थी के ठीक अगले दिन) मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह व्रत महिलाओं द्वारा रखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसे हर कोई कर सकता है। ऋषि पंचमी का व्रत इस साल 15 सितंबर, मंगलवार को रखा जाएगा।
 

ऋषि पंचमी का धार्मिक महत्व एवं पौराणिक कथा

सप्तऋषियों के प्रति कृतज्ञता: यह दिन हमारे वैदिक ज्ञान, ज्ञान परंपरा और संस्कृति की नींव रखने वाले सात महान ऋषियों (सप्तऋषि)- कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है।
 
पौराणिक मान्यता के अनुसार, 'उत्तंक' नामक ब्राह्मण की पुत्री पूर्वजन्म में मासिक धर्म के नियमों का उल्लंघन करने के कारण दोष की भागी बनी थी। ऋषि पंचमी के व्रत और विधि-विधान से पूजन के प्रभाव से उसे उस दोष से मुक्ति मिली और उसका जीवन कल्याणमय हुआ।
 

पाप से मुक्ति एवं अनजाने दोषों का निवारण

शास्त्रों के अनुसार, मासिक धर्म (पीरियड्स) या अन्य कारणों से अनजाने में हुए स्पर्शदोष और धार्मिक नियमों में हुई भूल-चूक के प्रायश्चित के लिए यह व्रत रखा जाता है।
 

ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन विधि

ऋषि पंचमी का पूजन शारीरिक और मानसिक पवित्रता पर विशेष जोर देता है। व्रत वाले दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जाता है। घर के पूजा स्थल पर स्वच्छ चौक पूरकर या वेदी बनाकर उस पर सप्तऋषियों और माता अरुंधती (महर्षि वशिष्ठ की पत्नी) की प्रतिमा या प्रतीक स्वरूप सात हल्दी/रोली की गोलियां स्थापित की जाती हैं।
 

विशेष आहार एवं नियम

इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जाता है। अपामार्ग (चिचड़ा) के पौधे से दंतधावन और स्नान करने की विशेष वैदिक परंपरा है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक शुचिता प्रदान करती है।
 
ऋषि पंचमी व्रत का सबसे मुख्य और अनूठा नियम यह है कि इस दिन हल से जोते गए खेत के अनाज और सब्जियों का सेवन वर्जित माना जाता है। व्रत रखने वाले साधक इस दिन स्वतः उगने वाले चावल (तिन्नी का चावल/पसाही चावल), सामा, कंदमूल और बिना जोती जमीन में उगने वाली सब्जियों (जैसे अरबी के पत्ते, चौलाई आदि) का ही फलाहार करते हैं।
 

ऋषि पंचमी से मिलती है यह सीख

ऋषि पंचमी केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि हमें अपने ज्ञान के मूल स्रोतों (ऋषियों) को याद करने, प्रकृति के समीप रहने (प्राकृतिक आहार) और जीवन में शुचिता (पवित्रता) बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। ऋषि पंचमी का यह पावन अनुष्ठान हमें सिखाता है कि शुद्धि केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और कर्मों की भी आवश्यक है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
नीम करोली बाबा ने जब खाली LSD की गोलियां, रिचर्ड अल्बर्ट क्यों बुरी तरह घबरा गए?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

नीम करोली बाबा ने जब खाली LSD की गोलियां, रिचर्ड अल्बर्ट क्यों बुरी तरह घबरा गए?

नीम करोली बाबा ने जब खाली LSD की गोलियां, रिचर्ड अल्बर्ट क्यों बुरी तरह घबरा गए?नेब्रास्का विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्बर्ट और नीम करोली बाबा के बीच एलएसडी (LSD) को लेकर हुआ यह वाकया काफी प्रसिद्ध और दिलचस्प है। यह घटना मुख्य रूप से 1967 की है, जब रिचर्ड अल्बर्ट अपने आध्यात्मिक गुरु की खोज में पहली बार भारत आए थे। वे अपने आनंद के लिए ड्रग्स लेते थे।

राधा अष्टमी 2026: जानिए कब है श्री राधारानी का प्राकट्य उत्सव, जानें इसका धार्मिक महत्व और नियम

राधा अष्टमी 2026: जानिए कब है श्री राधारानी का प्राकट्य उत्सव, जानें इसका धार्मिक महत्व और नियमShri Radha Ashtami 2026 : सनातन धर्म की पावन धारा में 'राधा अष्टमी' केवल एक पर्व नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम, भक्ति और अलौकिक चेतना का जीवंत उत्सव है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पावन अष्टमी तिथि को समूचा जगदंबर और विशेष रूप से ब्रज मंडल अपनी आराध्या, पराशक्ति देवी राधा के प्राकट्य की रसमय अनुभूति में डूब जाता है। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण की आह्लादिनी शक्ति और उनकी परम अर्धांगिनी श्री राधारानी के बिना माधव की भक्ति अधूरी है। इसी कारण इस पावन तिथि का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में एक विशिष्ट एवं सर्वोच्च स्थान है।

नीम करोली बाबा और कैंची धाम: स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग से लेकर विराट कोहली तक क्यों खींचे चले आते हैं दिग्गज?

नीम करोली बाबा और कैंची धाम: स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग से लेकर विराट कोहली तक क्यों खींचे चले आते हैं दिग्गज?उत्तराखंड की हसीन वादियों में नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर दूर भवाली-अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित ‘कैंची धाम’ (Kainchi Dham) केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह दुनिया भर के महान विचारकों, टेक-दिग्गजों, उद्योगपतियों और हस्तियों के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बन चुका है।

मां विंध्यवासिनी जयंती: श्रीकृष्ण की बहन कौन हैं? जानें देवी से जुड़ी 5 खास बातें

मां विंध्यवासिनी जयंती: श्रीकृष्ण की बहन कौन हैं? जानें देवी से जुड़ी 5 खास बातेंहिन्दू पूर्णिमान्त पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को विन्ध्यवासिनी जयंती के रूप में मनाया जाता है जबकि अमान्त पंचांग के अनुसार यह तिथि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है। मां विंध्यवासिनी की पूजा केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्तों की सोई हुई किस्मत जगाने वाली और तुरंत फल देने वाली महासाधना है। चलिए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और माता के बारे में 5 खास बातें।

द्वाराहाट का मां दूनागिरी मंदिर: 8,000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान शक्तिपीठ

द्वाराहाट का मां दूनागिरी मंदिर: 8,000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान शक्तिपीठउत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित मां दूनागिरी मंदिर आस्था और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। करीब 8,000 फीट ऊंचाई पर स्थित इस प्राचीन मंदिर तक 365 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जाता है। मुख्‍यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से अल्मोड़ा आगमन पर इस दिव्य मंदिर के दर्शन करने की अपील की है।