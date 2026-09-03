कब है ऋषि पंचमी? जानें अपामार्ग स्नान का महत्व, व्रत के नियम और सप्तऋषि पूजन परंपरा

Rishi Panchami Vrat 2026: ऋषि पंचमी सनातन धर्म में सप्तऋषियों की कृपा, आशीर्वाद और जीवन के जाने-अनजाने पापों के क्षालन (शुद्धिकरण) के लिए समर्पित एक अत्यंत पावन एवं महत्वपूर्ण व्रत है। यह पर्व प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को (गणेश चतुर्थी के ठीक अगले दिन) मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह व्रत महिलाओं द्वारा रखा जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसे हर कोई कर सकता है। ऋषि पंचमी का व्रत इस साल 15 सितंबर, मंगलवार को रखा जाएगा।

ऋषि पंचमी का धार्मिक महत्व एवं पौराणिक कथा

सप्तऋषियों के प्रति कृतज्ञता: यह दिन हमारे वैदिक ज्ञान, ज्ञान परंपरा और संस्कृति की नींव रखने वाले सात महान ऋषियों (सप्तऋषि)- कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है।

पौराणिक मान्यता के अनुसार, 'उत्तंक' नामक ब्राह्मण की पुत्री पूर्वजन्म में मासिक धर्म के नियमों का उल्लंघन करने के कारण दोष की भागी बनी थी। ऋषि पंचमी के व्रत और विधि-विधान से पूजन के प्रभाव से उसे उस दोष से मुक्ति मिली और उसका जीवन कल्याणमय हुआ।

पाप से मुक्ति एवं अनजाने दोषों का निवारण

शास्त्रों के अनुसार, मासिक धर्म (पीरियड्स) या अन्य कारणों से अनजाने में हुए स्पर्शदोष और धार्मिक नियमों में हुई भूल-चूक के प्रायश्चित के लिए यह व्रत रखा जाता है।

ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन विधि

ऋषि पंचमी का पूजन शारीरिक और मानसिक पवित्रता पर विशेष जोर देता है। व्रत वाले दिन प्रातःकाल किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जाता है। घर के पूजा स्थल पर स्वच्छ चौक पूरकर या वेदी बनाकर उस पर सप्तऋषियों और माता अरुंधती (महर्षि वशिष्ठ की पत्नी) की प्रतिमा या प्रतीक स्वरूप सात हल्दी/रोली की गोलियां स्थापित की जाती हैं।

विशेष आहार एवं नियम

इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही जल में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जाता है। अपामार्ग (चिचड़ा) के पौधे से दंतधावन और स्नान करने की विशेष वैदिक परंपरा है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक शुचिता प्रदान करती है।

ऋषि पंचमी व्रत का सबसे मुख्य और अनूठा नियम यह है कि इस दिन हल से जोते गए खेत के अनाज और सब्जियों का सेवन वर्जित माना जाता है। व्रत रखने वाले साधक इस दिन स्वतः उगने वाले चावल (तिन्नी का चावल/पसाही चावल), सामा, कंदमूल और बिना जोती जमीन में उगने वाली सब्जियों (जैसे अरबी के पत्ते, चौलाई आदि) का ही फलाहार करते हैं।

ऋषि पंचमी से मिलती है यह सीख

ऋषि पंचमी केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि हमें अपने ज्ञान के मूल स्रोतों (ऋषियों) को याद करने, प्रकृति के समीप रहने (प्राकृतिक आहार) और जीवन में शुचिता (पवित्रता) बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। ऋषि पंचमी का यह पावन अनुष्ठान हमें सिखाता है कि शुद्धि केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन और कर्मों की भी आवश्यक है।