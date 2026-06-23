श्री गायत्री प्रकटोत्सव 2026: जानिए माता गायत्री से जुड़ी 5 अद्भुत और रोचक बातें

ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी (निर्जला एकादशी) का दिन सनातन परंपरा में बेहद खास है, क्योंकि इसी पावन तिथि को गायत्री जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2026 में यह उत्सव 24 जून को आ रहा है। इस पावन अवसर पर आइए माता गायत्री के स्वरूप, उनके प्राकट्य और उनसे जुड़े इतिहास को एक नए और रोचक अंदाज में समझते हैं।

1. स्वरूप और अलौकिकता (Divine Identity)

वेदों की संरक्षिका: माता गायत्री को 'वेदमाता' कहा जाता है। उनके पावन हाथों में चारों वेद सुरक्षित हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि वे समस्त ज्ञान की मूल हैं।

सौम्य वाहन और आयुध: श्वेत (सफेद) हंस माता गायत्री का वाहन है। उनके एक हाथ में ज्ञान के प्रतीक वेद सुशोभित हैं, तो दूसरे हाथ में सृष्टि के जल का प्रतीक कमंडल है।

ब्रह्मांड की आद्यशक्ति: आध्यात्मिक दृष्टि से गायत्री के दो रूप माने जाते हैं। पहला स्थूल रूप, जिसमें वे एक ममतामयी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। दूसरा चैतन्य रूप, जिसमें वे इस पूरे ब्रह्मांड की आद्यशक्ति (मूल ऊर्जा) और प्रकृति के पांच प्रमुख स्वरूपों में से एक हैं।

2. प्राकट्य की अद्भुत कथाएँ (Mysterious Origins)

यज्ञ के समय गाय के मुख से प्राकट्य: एक पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब एक बार यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां नहीं पहुंच पाईं, तब ऋषियों ने एक गाय को वहां बैठाकर वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसी समय उस गाय के मुख से दिव्य देवी गायत्री प्रकट हुईं, जिन्हें ब्रह्मा जी के साथ बैठाकर यज्ञ पूरा किया गया।

कमल और वेदों का अंतर्संबंध: पुराणों की एक अन्य गहरी दार्शनिक मान्यता कहती है कि भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से सावित्री। ब्रह्मा और सावित्री के संयोग से चारों वेदों और समस्त ज्ञान का जन्म हुआ।

3. पुष्कर का ऐतिहासिक विवाह और शाप (The Pushkar Legend)

सावित्री का स्थान और विवाह: राजस्थान के पवित्र तीर्थ पुष्कर में एक महान यज्ञ के दौरान जब माता सावित्री समय पर नहीं पहुंच सकीं, तो ब्रह्मा जी ने वेदों की परम ज्ञाता गायत्री से विवाह कर उस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न किया।

ब्रह्मा जी को शाप: जब माता सावित्री वहां पहुंचीं और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास दूसरी स्त्री को बैठा देखा, तो वे अत्यंत रुष्ट (नाराज) हो गईं। इसी क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि संसार में उनकी (ब्रह्मा जी की) कहीं पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि पूरे विश्व में पुष्कर को ब्रह्मा जी के मुख्य मंदिर के रूप में जाना जाता है।

4. विविध नाम और सांसारिक मान्यताएँ (Names and Human Perspectives)

सावित्री और ब्रह्माणी: मान्यता है कि किसी काल में वे सूर्य देव (सविता) की पुत्री के रूप में जन्मी थीं, जिससे उनका नाम 'सावित्री' पड़ा। बाद में सूर्य देव ने इन्हें ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया, जिसके कारण इन्हें 'ब्रह्माणी' भी कहा गया। हालांकि, कई ग्रंथों में सावित्री और गायत्री को दो अलग-अलग शक्तियां भी माना गया है।

5. स्थानीय व ऐतिहासिक दृष्टिकोण: (Local and historical perspective)

विभिन्न इतिहासकारों और लोक-मान्यताओं के अनुसार गायत्री माता के ऐतिहासिक अस्तित्व को लेकर अलग-अलग मत हैं:

कुछ जानकार उन्हें राजस्थान के पुष्कर की एक ग्वाल-बाला या जाट पृष्ठभूमि से जोड़ते हैं, जो वेद ज्ञान में अविश्वसनीय रूप से पारंगत थीं।

कुछ ऐतिहासिक मतों में उन्हें गुर्जर समाज से संबंधित माना गया है।

एक अन्य मान्यता के अनुसार, वे अहीर राजा नरेंद्र सेन की पुत्री थीं, जिस कारण उन्हें 'गोप कन्या' या 'यादवी' भी कहा जाता है।

(नोट: माता गायत्री के मानवीय या सामाजिक मूल से जुड़े ये तथ्य विभिन्न लोक-इतिहासकारों के शोध और मान्यताओं पर आधारित हैं, जिनकी पूरी तरह पुष्टि होना अभी भी विचारणीय विषय है।)