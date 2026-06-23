मंगलवार, 23 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. gayatri-prakatotsav-2026-5-interesting-facts-about-mata-gayatri
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
Last Modified: मंगलवार, 23 जून 2026 (14:25 IST)

श्री गायत्री प्रकटोत्सव 2026: जानिए माता गायत्री से जुड़ी 5 अद्भुत और रोचक बातें

Gayatri Jayanti 2026
ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी (निर्जला एकादशी) का दिन सनातन परंपरा में बेहद खास है, क्योंकि इसी पावन तिथि को गायत्री जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2026 में यह उत्सव 24 जून को आ रहा है। इस पावन अवसर पर आइए माता गायत्री के स्वरूप, उनके प्राकट्य और उनसे जुड़े इतिहास को एक नए और रोचक अंदाज में समझते हैं।
 

1. स्वरूप और अलौकिकता (Divine Identity)

वेदों की संरक्षिका: माता गायत्री को 'वेदमाता' कहा जाता है। उनके पावन हाथों में चारों वेद सुरक्षित हैं, जो इस बात का प्रतीक हैं कि वे समस्त ज्ञान की मूल हैं।
सौम्य वाहन और आयुध: श्वेत (सफेद) हंस माता गायत्री का वाहन है। उनके एक हाथ में ज्ञान के प्रतीक वेद सुशोभित हैं, तो दूसरे हाथ में सृष्टि के जल का प्रतीक कमंडल है।
ब्रह्मांड की आद्यशक्ति: आध्यात्मिक दृष्टि से गायत्री के दो रूप माने जाते हैं। पहला स्थूल रूप, जिसमें वे एक ममतामयी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। दूसरा चैतन्य रूप, जिसमें वे इस पूरे ब्रह्मांड की आद्यशक्ति (मूल ऊर्जा) और प्रकृति के पांच प्रमुख स्वरूपों में से एक हैं।
 

2. प्राकट्य की अद्भुत कथाएँ (Mysterious Origins)

यज्ञ के समय गाय के मुख से प्राकट्य: एक पौराणिक मान्यता के अनुसार, जब एक बार यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री वहां नहीं पहुंच पाईं, तब ऋषियों ने एक गाय को वहां बैठाकर वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। उसी समय उस गाय के मुख से दिव्य देवी गायत्री प्रकट हुईं, जिन्हें ब्रह्मा जी के साथ बैठाकर यज्ञ पूरा किया गया।
 
कमल और वेदों का अंतर्संबंध: पुराणों की एक अन्य गहरी दार्शनिक मान्यता कहती है कि भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से सावित्री। ब्रह्मा और सावित्री के संयोग से चारों वेदों और समस्त ज्ञान का जन्म हुआ।

3. पुष्कर का ऐतिहासिक विवाह और शाप (The Pushkar Legend)

सावित्री का स्थान और विवाह: राजस्थान के पवित्र तीर्थ पुष्कर में एक महान यज्ञ के दौरान जब माता सावित्री समय पर नहीं पहुंच सकीं, तो ब्रह्मा जी ने वेदों की परम ज्ञाता गायत्री से विवाह कर उस धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न किया।
 
ब्रह्मा जी को शाप: जब माता सावित्री वहां पहुंचीं और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास दूसरी स्त्री को बैठा देखा, तो वे अत्यंत रुष्ट (नाराज) हो गईं। इसी क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि संसार में उनकी (ब्रह्मा जी की) कहीं पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि पूरे विश्व में पुष्कर को ब्रह्मा जी के मुख्य मंदिर के रूप में जाना जाता है।
 

4. विविध नाम और सांसारिक मान्यताएँ (Names and Human Perspectives)

सावित्री और ब्रह्माणी: मान्यता है कि किसी काल में वे सूर्य देव (सविता) की पुत्री के रूप में जन्मी थीं, जिससे उनका नाम 'सावित्री' पड़ा। बाद में सूर्य देव ने इन्हें ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया, जिसके कारण इन्हें 'ब्रह्माणी' भी कहा गया। हालांकि, कई ग्रंथों में सावित्री और गायत्री को दो अलग-अलग शक्तियां भी माना गया है।
 

5. स्थानीय व ऐतिहासिक दृष्टिकोण: (Local and historical perspective) 

  • विभिन्न इतिहासकारों और लोक-मान्यताओं के अनुसार गायत्री माता के ऐतिहासिक अस्तित्व को लेकर अलग-अलग मत हैं:
  • कुछ जानकार उन्हें राजस्थान के पुष्कर की एक ग्वाल-बाला या जाट पृष्ठभूमि से जोड़ते हैं, जो वेद ज्ञान में अविश्वसनीय रूप से पारंगत थीं।
  • कुछ ऐतिहासिक मतों में उन्हें गुर्जर समाज से संबंधित माना गया है।
  • एक अन्य मान्यता के अनुसार, वे अहीर राजा नरेंद्र सेन की पुत्री थीं, जिस कारण उन्हें 'गोप कन्या' या 'यादवी' भी कहा जाता है।
 
(नोट: माता गायत्री के मानवीय या सामाजिक मूल से जुड़े ये तथ्य विभिन्न लोक-इतिहासकारों के शोध और मान्यताओं पर आधारित हैं, जिनकी पूरी तरह पुष्टि होना अभी भी विचारणीय विषय है।)
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बुध की उल्टी चाल शुरू: 29 जून से इन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान?

बुध की उल्टी चाल शुरू: 29 जून से इन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें रहना होगा सावधान?ब्रह्मांड के 'कम्युनिकेशन मिनिस्टर' और बुद्धि के देवता, बुध, 29 जून 2026 की रात 10:45 बजे कर्क राशि में वक्री (Retrograde) होने जा रहे हैं, यानी वे अपनी उल्टी चाल शुरू करेंगे। ज्योतिष में बुध की वक्री चाल को थोड़ा पेचीदा माना जाता है, क्योंकि यह हमारी सोच, गैजेट्स और बातचीत को प्रभावित करती है। आइए जानते हैं कि बुध की यह उल्टी चाल आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आ रही है।

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वार

3 दिन बाद बुध का कर्क राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, खुलेंगे सफलता के नए द्वारब्रह्मांड के राजकुमार और बुद्धि के देवता, 'बुध', एक बार फिर अपना स्थान बदलने जा रहे हैं। 22 जून 2026 की दोपहर 03:09 बजे बुध देव चंद्र की राशि 'कर्क' में प्रवेश करेंगे। इए जानते हैं कि इस गोचर का आपकी राशि पर क्या दिलचस्प असर होने वाला है।

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणी

नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, सटीक भविष्यवाणीNext pm after modi in bjp: भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न यही है- "मोदी के बाद कौन?" 'मूड ऑफ द नेशन' (2026) जैसे बड़े सर्वे, राजनीतिक पंडितों के गणित और सितारों की चाल को मिला दें, तो भविष्य की धुंधली तस्वीर कुछ साफ होने लगती है।

सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएं

सौर आषाढ़ मास 2026: जानिए इसका धार्मिक महत्व और विशेष परंपराएंReligious Importance of Ashadha Month: हिंदू धर्म में सौर मासों का विशेष महत्व बताया गया है। जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, तब सौर आषाढ़ मास का आरंभ होता है। यह काल प्रकृति, धर्म और आध्यात्मिक साधना के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है...

मंगल का शुक्र की राशि में प्रवेश, 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान, बढ़ सकती हैं ये परेशानियां

मंगल का शुक्र की राशि में प्रवेश, 3 राशियों को रहना होगा बेहद सावधान, बढ़ सकती हैं ये परेशानियांज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। 21 जून को रात 12:23 बजे (00:23) साहस और ऊर्जा के कारक मंगल देव, शुक्र की राशि 'वृषभ' में कदम रखने जा रहे हैं। वैसे तो अपनी राशि (मेष और वृश्चिक) में बैठकर मंगल राजा जैसा 'रुचक योग' बनाते हैं, लेकिन शुक्र की राशि में उनका यह सफर थोड़ा अलग होगा। यहाँ मंगल जातक को धैर्य, स्थिरता और अंत तक टिके रहने की जिद देते हैं।

और भी वीडियो देखें

श्री गायत्री प्रकटोत्सव 2026: जानिए माता गायत्री से जुड़ी 5 अद्भुत और रोचक बातें

श्री गायत्री प्रकटोत्सव 2026: जानिए माता गायत्री से जुड़ी 5 अद्भुत और रोचक बातेंज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी (निर्जला एकादशी) का दिन सनातन परंपरा में बेहद खास है, क्योंकि इसी पावन तिथि को गायत्री जयंती मनाई जाती है। वर्ष 2026 में यह उत्सव 24 जून को आ रहा है। इस पावन अवसर पर आइए माता गायत्री के स्वरूप, उनके प्राकट्य और उनसे जुड़े इतिहास को एक नए और रोचक अंदाज में समझते हैं।

कर्क राशि में वक्री होंगे बुध, जानिए 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर

कर्क राशि में वक्री होंगे बुध, जानिए 12 राशियों पर कैसा पड़ेगा असर29 जून 2026 की रात 10:45 बजे बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री होने जा रहे हैं, यानी वे अपनी उल्टी चाल शुरू करेंगे। इसका व्यापार, शिक्षा, कम्युनिकेशन, संचार आदि पर प्रभाव होगा। आइए जानते हैं कि बुध की यह उल्टी चाल मेष से लेकर मीन राशि तक कैसा प्रभाव डालेगी, जानिए 12 राशियों का राशिफल।

महेश नवमी का इतिहास: कैसे हुई भगवान महेश की कृपा से माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति, जानें कथा और महत्व

महेश नवमी का इतिहास: कैसे हुई भगवान महेश की कृपा से माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति, जानें कथा और महत्वHistory of Mahesh Navami: महेश नवमी भगवान शिव के महेश स्वरूप को समर्पित पर्व है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान महेश (शिव) ने अपने आशीर्वाद से माहेश्वरी समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए इस दिन को माहेश्वरी समाज का स्थापना दिवस भी माना जाता है। महेश नवमी के दिन माहेश्वरी समाज के लोग भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं।

मोबाइल नंबर और अंक ज्योतिष: जानिए कौन से अंक संयोजन बढ़ाते हैं चुनौतियां

मोबाइल नंबर और अंक ज्योतिष: जानिए कौन से अंक संयोजन बढ़ाते हैं चुनौतियांmobile number according to numerology: आज के समय में मोबाइल नंबर केवल संचार का साधन नहीं रह गया है, बल्कि अंक ज्योतिष में इसे व्यक्ति की ऊर्जा, अवसरों और जीवन की परिस्थितियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। अंकशास्त्र के अनुसार कुछ अंक संयोजन ऐसे होते हैं

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 जून, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 जून, 2026)Today 23 June 2026 horoscope in Hindi : आज 23 जून 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com