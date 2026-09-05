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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 5 September 2026 (12:01 IST)

बछ बारस 2026: क्यों मनाया जाता है यह पर्व? जानिए गाय-बछड़े की पूजा का महत्व, विधि और पौराणिक कथा

bach baras 2026:Cow and calf
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (12:06 IST)
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बछ बारस जिसे गोवत्स द्वादशी भी कहा जाता है, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु, आरोग्य और सुख-समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। इस बार यह पर्व 07 सितंबर 2026 सोमवार के दिन रहेगा। 
 

शुभ मुहूर्त (भाद्रपद कृष्ण द्वादशी 2026)

दिनांक: सोमवार, 7 सितंबर 2026
द्वादशी तिथि प्रारंभ: 7 सितंबर 2026, सायं 05:03 बजे से
द्वादशी तिथि समाप्त: 8 सितंबर 2026, दोपहर 02:42 बजे तक
पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त (प्रदोष काल): सायं 06:36 बजे से रात्रि 08:53 बजे तक
 

बछ बारस की पूजा विधि:

तैयारी और स्नान: सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें।
गाय और बछड़े का पूजन: गाय और उसके बछड़े को स्नान कराएं या स्वच्छ जल से छिटकाव करें।
तिलक और वस्त्र: दोनों के सींगों और माथे पर रोली-अक्षत का तिलक लगाएं। उन्हें ओढ़नी/वस्त्र और माला अर्पित करें।
नैवेद्य अर्पित करना: अंकुरित अनाज (चना, मोठ, मूंग), बाजरा और गुड़ गाय-बछड़े को खिलाएं।
कथा और आरती: हाथ में भीगे हुए चने और अक्षत लेकर बछ बारस की पौराणिक कथा सुनें, फिर आरती उतारें।
अर्घ्य और परिक्रमा: गाय को जल का अर्घ्य देकर उनके चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद लें।
 

ध्यान रखने योग्य नियम

इस दिन चाकू, कैंची या कटी हुई सामग्री (कटने वाली सब्जी/फल) का प्रयोग न करें।
गेहूं और गाय के दूध/दही/घी का सेवन न करें। भोजन में अंकुरित अनाज या बाजरे का प्रयोग करें।
 

बछ बारस क्यों मनाते हैं और इसका महत्व

संतान रक्षा की कामना: इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा, अच्छी सेहत और दीर्घायु के लिए निर्जला या एकभुक्त व्रत रखती हैं।
गौ-वंश के प्रति कृतज्ञता: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है। इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा करके उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।
भोजन के विशेष नियम: इस दिन चाकू से कटी हुई किसी भी चीज (जैसे फल-सब्जी) का सेवन वर्जित माना जाता है। साथ ही गाय के दूध, दही और घी का प्रयोग भी नहीं किया जाता। अंकुरित अनाज (चना, मूंग, मोठ) और बाजरा का भोग लगाया और खाया जाता है।
 

बछ बारस की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, एक गांव में एक साहूकार और उसकी बहू रहते थे। साहूकार के घर में एक गाय थी, जिसका नाम 'हंस' और उसके बछड़े का नाम 'दूध' (कहीं-कहीं बछड़ों का नाम 'गेहूला' और 'वत्सला' भी बताया जाता है) था।
एक दिन साहूकार की सास ने अपनी बहू से कहा कि आज बछ बारस है, इसलिए "गेहूला और वत्सला को पका लेना" (गेहूला और वत्सला से उनका तात्पर्य गेहूं और बाजरा पकाने से था)। परंतु बहू भूलवश समझ नहीं पाई और उसने गाय के बछड़े को ही काटकर पका दिया।
जब साहूकार की सास घर लौटी और उसने पूरा माजरा देखा तो वह स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत उस पकाए हुए भोजन को एक बर्तन में भरकर मिट्टी में गाड़ दिया ताकि गाय को इसका पता न चले। शाम को जब गाय चरकर घर वापस आई और अपने बछड़े को न पाकर रंभाने लगी, तब उसने उस जगह की मिट्टी को अपने खुरों से खोदना शुरू कर दिया जहां बर्तन दबाया गया था।
गाय के खुर मारते ही मिट्टी के नीचे से वह बछड़ा जीवित होकर बाहर निकल आया। यह देखकर साहूकार का पूरा परिवार और गांव वाले हैरान रह गए। सभी ने गौ-माता की महिमा को प्रणाम किया और तभी से संतान की लंबी उम्र तथा उनकी रक्षा के लिए हर वर्ष बछ बारस पर गाय और बछड़े की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई।
 
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