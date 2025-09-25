गुरुवार, 25 सितम्बर 2025
Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के नौ दिवसीय दुर्गा पूजा के नियम और साव‍धानियां

Navratri Dos and Donts in Hindi 2025
Navratri in Hindi 2025: 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया है और यह देवी दुर्गा के नौ रूपों की आराधना का महापर्व है। यह नौ दिन न केवल आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और अनुशासन लाने का भी समय होते हैं। साल में दो बार आने वाली नवरात्रि (चैत्र और शारदीय) के दौरान भक्तगण मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए व्रत और पूजा-अर्चना करते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इन नौ दिनों में कुछ विशेष नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है? ALSO READ: Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर कब है नवपत्रिका पूजा, तारीख, मुहूर्त और विधि
 
आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान क्या करना शुभ होता है और किन बातों से बचना चाहिए, ताकि आपकी पूजा सफल हो सके।
 
नवरात्रि के नियम: 
 
• कलश स्थापना और अखंड ज्योति: दि आप नौ दिनों का व्रत रख रहे हैं, तो नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने तथा अखंड ज्योति यानी नौ दिनों तक लगातार जलने वाला दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
 
• मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करें: हर दिन मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा करें और उनके मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत फलदायी माना जाता है।
 
• सात्विक भोजन का सेवन करें: इन नौ दिनों में केवल सात्विक भोजन ही करें। इसमें फल, दूध, दही, और व्रत वाले अनाज जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और समा के चावल शामिल हैं।
 
• घर की स्वच्छता बनाए रखें: नवरात्रि के दौरान घर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। सुबह-शाम स्नान करके ही पूजा करें और साफ-सुथरे कपड़े पहनें।
 
• कन्या पूजन करें: अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। 9 कन्याओं और एक बालक को भोजन कराएं, उनका आशीर्वाद लें और उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार भेंट दें।
 
• फल और दान-पुण्य: नवरात्रि में दान-पुण्य करना भी बहुत शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को फल, अनाज या वस्त्र दान करें।
 
• प्याज और लहसुन का सेवन न करें: नवरात्रि के नौ दिनों में प्याज, लहसुन और अन्य तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल न करें।
 
• मांस और शराब से दूर रहें: इन दिनों मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित है।
 
• बाल और नाखून न काटें: नवरात्रि के नौ दिनों में बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। कई लोग इस दौरान दाढ़ी भी नहीं बनाते हैं।
 
• चमड़े की चीजों का इस्तेमाल न करें: चमड़े से बनी चीजों, जैसे बेल्ट, जूते, और पर्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इन्हें जानवरों की खाल से बनाया जाता है।
 
• दिन में न सोएं: व्रत रखने वाले लोगों को दिन में सोने से बचना चाहिए।
 
• अपशब्द और झगड़ों से बचें: इन पवित्र दिनों में किसी के साथ झगड़ा या वाद-विवाद न करें। मन में बुरे विचार न लाएं और अपशब्दों का प्रयोग न करें।
 
इन सरल नियमों का पालन करके आप नवरात्रि का पर्व पूरी श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता के साथ मना सकते हैं। यह न केवल आपके आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करेगा, बल्कि आपके मन और शरीर को भी शुद्ध करेगा।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 
Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 2025: कन्या पूजा और भोज के नियम और विधिShardiya navratri 2025: 22 सितंबर सोमवार से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होकर 01 अक्टूबर 2025 को समाप्त होगी। इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा के साथ ही कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। यहाँ जानिए इसके नियम और विधि।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानें

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर दुर्गा चालीसा पढ़ने के खास नियम जरूर जानेंRules for durga chalisa paath reciting: शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गई है जो 22 सितंबर सोमवार से लेकर 1 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। इस दौरान कई लोग नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं और कुछ दुर्गाशप्तशति का पाठ करते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के कुछ विशेष नियम और महत्व हैं, जिनका पालन करने से पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। यहां कुछ खास नियम दिए गए हैं:-

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिन

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 नहीं इस बार 10 दिनों की, जानिए कौनसी तिथि रहेगी 2 दिनShardiya Navratri Date List 2025: हिंदू कैलेंडर के अनुसार आश्‍विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। इस बार यह महोत्वस 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन नवमी पर समाप्त होगा। 02 अक्टूबर को विजयादशमी अर्थात दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस बार नवरात्रि 9 नहीं 10 दिनों की है। ऐसे में तृतीया तिथि 2 दिनों तक रहेगी।

Navratri 2025: कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जानें सही विधि

Navratri 2025: कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ, जानें सही विधिDurga Pujan 2025: शास्त्रानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का विधान स्पष्ट किया गया है। यदि 1 दिन में पू्र्ण शास्त्रोक्त विधि से दुर्गा सप्तशती का पाठ संपन्न करने की सामर्थ्य न हो तो निम्नानुसार क्रम व विधि से भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना श्रेयस्कर रहता है।

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहीं

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में माता कालिका की उपासना करें या नहींShardiya navratri 2025: सामान्यत, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। ये नौ रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नौ में से, माँ कालिका का एक रूप माँ कालरात्रि है, जिनकी पूजा सातवें दिन की जाती है। इसलिए, इस दृष्टिकोण से, शारदीय नवरात्रि में माँ कालिका की उपासना न केवल की जाती है, बल्कि यह नवदुर्गा पूजा का एक अभिन्न अंग है।

सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर करें नवदुर्गा की शाबर मंत्रों से साधना, मिलेगा तुरंत फल

सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर करें नवदुर्गा की शाबर मंत्रों से साधना, मिलेगा तुरंत फलDurga shabar mantra hindi: नवरात्रि के नौ दिन शक्ति की भक्ति, साधना और उपासना के लिए समर्पित हैं। इन नौ दिनों में की गई साधना को शीघ्र फलदायी माना जाता है। इसीलिए, इन पवित्र दिनों में व्रत और नियमों का पालन करते हुए साधना की जाती है, जिससे सिद्धि प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

27 सितंबर को बदलेगी सूर्य की चाल, इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हो जाएंगी मालामाल

27 सितंबर को बदलेगी सूर्य की चाल, इन 4 राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम, हो जाएंगी मालामालSun nakshatra transit: ज्योतिष में ग्रहों का गोचर और नक्षत्र परिवर्तन किसी भी व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव का सूचक माना जाता है। ग्रहों के राजा सूर्य, अपनी ऊर्जा और तेज के लिए जाने जाते हैं। 27 सितंबर को सूर्य का नक्षत्र बदलना एक विशेष घटना है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह परिवर्तन अत्यंत शुभ और लाभकारी साबित होगा। हाल ही में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगा था, लेकिन अब सूर्य के नक्षत्र बदलने से उस ग्रहण का संपूर्ण नकारात्मक असर समाप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं कि हस्त नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश किन 4 राशि वालों के लिए किस्मत के द्वार खोलने वाला है।

Upang Lalita Vrat 2025: उपांग ललिता व्रत 2025, जानें महत्व, पूजा विधि, परंपरा और शुभ मुहूर्त

Upang Lalita Vrat 2025: उपांग ललिता व्रत 2025, जानें महत्व, पूजा विधि, परंपरा और शुभ मुहूर्तNavratri 5th day vrat 2025: उपांग ललिता व्रत जिसे ललिता पंचमी भी कहा जाता है, देवी ललिता की पूजा और व्रत का एक पर्व है जो विशेषत: शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन मनाया जाता है। मां ललिता को देवी पार्वती का ही एक स्वरूप माना जाता है, जो दस महाविद्याओं में से एक हैं। नीचे इसके तिथि, महत्व और परंपराएं आपकी सुविधा के लिए दी जा रही हैं।

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी की देवी महागौरी की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी की देवी महागौरी की कथा, मंत्र और पूजा विधिSharad Navratri Day 8: शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की उपासना की जाती है। इस परम कृपालु देवा मां महागौरी कठिन तपस्या कर गौरवर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुईं। आइए यहां जानते हैं माता के बारे में...

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर पंचमी की देवी स्कंद माता की कथा, मंत्र और पूजा विधि

Shardiya navratri 2025: शारदीय नवरात्रि पर पंचमी की देवी स्कंद माता की कथा, मंत्र और पूजा विधिFifth day of navratri 2025 devi: नवरात्रि में दुर्गा पूजन के दौरान पांचवें दिन मां स्कंदमाता का पूजन किया जाता है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है...
