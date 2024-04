रोहित गोदारा का शूटर है सलमान के घर फायरिंग करने वाला विशाल राहुल उर्फ कालू

who is Vishal rahul who opened fire at Salman khan house : सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले मामले में विशाल राहुल उर्फ कालू का नाम सामने आया है। कालू गुरुग्राम का रहने वाला है। वो 10वीं तक पढ़ा है और उसके खिलाफ 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि वो राजस्थान के गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर है।





बता दें कि कुछ दिनों पहले विशाल ने हरियाणा के रोहतक में लॉरेंश बिश्नोई के इशारे पर एक बुकी का कत्ल किया था। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात में वह गोली चलाता दिखाई दिया था। विशाल, राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा का शूटर है। रोहित गोदारा, लारेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। सलमान खान के घर से जुड़े मामले का तार हरियाणा से शूटरों जुड़ने के बाद हरियाणा पुलिस भी एक्टिव हुई है।





आरोपी की बाइक बरामद : मुंबई पुलिस ने सलमान खान के आवास के बाहर रविवार सुबह मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोलीबारी करने के मामले में FIR दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि पुलिस ने अभिनेता के घर से करीब एक किलोमीटर दूर एक मोटरसाइकिल बरामद की है और ऐसा संदेह है कि हमलावरों ने इसका इस्तेमाल किया था। बांद्रा पुलिस के अधिकारी के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम के तहत अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।





क्या है गुरुग्राम कनेक्शन : बता दें कि सलमान खान के बांद्रा में स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर सुबह करीब 5 बजे दो व्यक्तियों ने चार गोलियां चलाईं थी और भाग गए। इसी इमारत में अभिनेता सलमान खान रहते हैं। दिल्ली पुलिस को संदेह है कि इनमें से एक आरोपी गुरुग्राम से है, जो हरियाणा में हत्या और डकैती की कई घटनाओं में शामिल रहा है। वो गुरुग्राम स्थित व्यवसायी सचिन मुंजाल की हत्या के मामले में वांछित है।





बिश्नोई ने ली जिम्मेदारी : विदेश में रहने वाले गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मुंजाल की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। वह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, उसके भाई अनमोल और गोल्डी बराड़ का करीबी सहयोगी है। पुलिस के मुताबिक रविवार को सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी के कुछ घंटों बाद अनमोल बिश्नोई ने एक कथित ऑनलाइन पोस्ट के जरिए घटना की जिम्मेदारी ली और बॉलीवुड अभिनेता को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यह एक ‘ट्रेलर’ था। पिछले वर्ष मार्च में अभिनेता के दफ्तर को एक ई-मेल भेजकर खान को धमकी दी गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और एक अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) समेत अन्य धाराओं में एक एफआईर दर्ज की थी।





लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू देखा : एफआईआर प्रशांत गुंजालकर द्वारा बांद्रा पुलिस को दी गई एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार, गुंजालकर अक्सर खान के बांद्रा स्थित आवास पर जाते हैं और एक कलाकार प्रबंधन कंपनी चलाते हैं। पुलिस ने पहले बताया था कि ई-मेल में कहा गया था कि खान ने लॉरेंस बिश्नोई द्वारा एक समाचार चैनल को दिया गया इंटरव्यू देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो उन्हें वह देखना चाहिए। ई-मेल में गुंजालकर से कहा गया था कि अगर खान इस मामले को बंद करना चाहते हैं, तो उन्हें गोल्डी भाई से आमने-सामने बात करनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक, उसमें कहा गया था, ‘अभी भी समय है, लेकिन अगली बार, झटका देखने को मिलेगा।’ पुलिस ने बताया था कि जून 2022 में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक हस्तलिखित पत्र के जरिए खान को धमकी दी थी।

