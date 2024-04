नहीं दिखा चांद, देशभर में अब इस दिन मनेगी ईद 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद

When Eid Al-Fitr Will Be Celebrated In India : दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में मंगलवार को ईद का चांद नजर नहीं आया, इसलिए ईद-उल-फित्र का त्योहार गुरुवार को मनाया जाएगा तथा बुधवार को 30वां और आखिरी रोज़ा होगा।

फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में ईद का चांद नज़र नहीं आया है, इसलिए ईद का त्योहार गुरुवार (11 अप्रैल) को मनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान समेत किसी भी राज्य से चांद दिखने की खबर नहीं मिली है।

मुकर्रम ने कहा कि बुधवार को 30वां रोज़ा होगा और शव्वाल (इस्लामी केलेंडर के 10वें महीने) की पहली तारीख गुरुवार को होगी। शव्वाल के महीने के पहले दिन ईद होती है।

वहीं, जामा मस्जिद के पूर्व इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि देश के किसी हिस्से से शव्वाल यानी ईद-उल-फित्र का चांद दिखने की कोई खबर नहीं है।

उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान के अलग-अलग हिस्सों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल व बिहार में संपर्क किया गया लेकिन कहीं भी चांद नहीं दिखा है। बुखारी ने कहा कि ‘ईद 11 अप्रैल को मनाई जाएगी।’

उधर, मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिन्द से जुड़े इमारत ए शरीया हिन्द ने भी ऐलान किया है कि मंगलवार को देश के किसी हिस्से में मीठी ईद का चांद नज़र नहीं आया।

संगठन ने एक बयान में कहा कि यह पुष्टि की जाती है कि देश के किसी भी हिस्से से चांद दिखने की कोई खबर नहीं है, लिहाज़ा ईद-उल-फित्र 11 अप्रैल को होगी।

अभी इस्लामी केलेंडर का नौवां महीना ‘रमज़ान’ चल रहा है जिसमें समुदाय के लोग रोज़ा (व्रत) रखते हैं। रमज़ान के महीने में रोज़ेदार सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर सूरज डूबने तक कुछ नहीं खाते-पीते हैं। यह महीना ईद का चांद नजर आने के साथ खत्म होता है।

इस्लामी केलेंडर के मुताबिक, महीना 29 या 30 दिन का होता है जो चांद दिखने पर निर्भर करता है। पिछले साल रमज़ान का महीना 29 दिन का था, लेकिन 2022 और 2021 में यह महीना 30 दिन का था और इस बार पवित्र महीना 30 दिन का है। भाषा Edited By : Sudhir Sharma