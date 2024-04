सुप्रीम कोर्ट ने दी अब्बास को पिता मुख्तार की फातिहा में शामिल होने की सशर्त अनुमति

What did Mehbooba Mufti say about Kashmiri Pandits? : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP)की प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा एवं उनके दु:ख-दर्द को देशभर में वोट पाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया।