issue of lack of toilets in courts: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने देश की सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों में शौचालय (toilet) की सुविधा सुनिश्चित करने के उसके फैसले के बाद 20 उच्च न्यायालयों (High Courts) द्वारा अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर बुधवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें ऐसा करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि यह आखिरी मौका है। पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि अगले 8 हफ्तों में रिपोर्ट दाखिल न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।