क्या तांत्रिक था साहिल? प्रेमिका मुस्कान के पति को मारकर सिर और हथेली ले गया था घर पत्नी मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को पहले सीने पर चाकुओं से वार किए, फिर बाथरूम में ले जाकर गर्दन काटी और दोनों हथेलियां भी काट दीं

Saurabh Rajput murder case of Meerut: मेरठ में एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम दे डाला। प्रेम, धोखा और साजिश की घटना जिसने भी सुनी उसका दिल कांप उठा। सौरभ राजपूत की हत्या करके उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला अब अपराध की डिक्शनरी में अपना नाम दर्ज करा चुके है। इस दर्दनाक कहानी के तीन पात्र है सौरभ, मुस्कान और साहिल। पहला पात्र सौरभ जो अपनी पत्नी के प्रेम में छला गया, दूसरा मुस्कान जो मृतक सौरभ की पत्नी है और तीसरा अहम किरदार 'वो' साहिल है। साहिल और मुस्कान हायर सेकेंडरी तक साथ पढ़े और वर्तमान में अंतरंग मित्र बन गए, वहीं, इन दोनों के प्रेम में रोड़ा बन रहा था मुस्कान का पति साहिल, जिसका बेहरमी से कत्ल करके शव के तीन टुकड़े करके एक ड्रम में डाल दिए और ऊपर सीमेंट-पानी डाल दिया गया, ताकि सच हमेशा के लिए दफन हो जाए।

कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन सच्चाई छुप नही सकती है। ऐसा ही साहिल और मुस्कान के साथ हुआ। इस प्रेमी युगल ने सौरभ को 3 मार्च में रास्ते से हटाने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए एक बड़ा ड्रम खरीदा, उस ड्रम के अंदर तीन टुकड़े सिर, दोनों हथेलियां और धड़ तथा कत्ल में उपयोग चाकू डालकर सीमेंट भर दिया। जिसके चलते ड्रम भारी हो गया। वहीं ड्रम को ठिकाने लगाने के लिए 17 मार्च में लेबर बुलाई, लेकिन सीमेंट से ड्रम भारी हो गया, लिहाजा वह उसे वहीं छोड़कर चली गई। यदि ड्रम वहां से उठ जाता तो सौरभ के परिजन कभी नहीं जान पाते कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। बस वह यही सोचते की विदेश में रहकर नौकरी कर रहा है।

इस तरह हुआ हत्या का खुलासा : गौरतलब है कि बीती मंगलवार शाम को थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र मे सौरभ नाम के व्यक्ति का शव घर के अंदर से मिला था, उसकी हत्या करने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नही बल्कि उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला है। पत्नी मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ को पहले सीने पर चाकुओं से वार किए, फिर बाथरूम में ले जाकर गर्दन काटी और दोनों हथेलियां भी काट दीं। सौरभ के तीन टुकड़े करके ड्रम में रखे और ऊपर से सीमेंट का पानी भर दिया। वारदात को 3 मार्च में अंजाम दिया और घटना का खुलासा 18 मार्च को हुआ।





मुस्कान के परिजनों ने जब उससे सौरभ के विषय मे जानकारी मांगी तो वह बोली उसके परिजनों ने उसे मार दिया। परिवार ने कहा की कोई मां-बाप अपने कलेजे के टुकड़े को मार नही सकता। सख्ती से पूछताछ में मुस्कान ने पूरा सच मां-बाप को बताया और उन्होंने उसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस के साथ जाकर मुस्कान और उसके प्रेमी ने शव बरामद करवाया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, दोनों को न्यायालय में पेश करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस दोनों को रिमांड पर लेने की कार्रवाई कर रही है।

पुराने परिचित हैं साहिल और मुस्कान : मेरठ पुलिस ने घटनाक्रम का खुलासा करते हुए कहा है कि मुस्कान और साहिल दोनों पूर्व में परिचित रहे हैं। आठवीं कक्षा तक साथ पढ़े फिर दोनों की राह अलग हो गई। मुस्कान का अपने ही क्षेत्र में रहने वाले सौरभ से प्रेम संबंध हो गया, जिसके चलते उन्होंने 2016 में शादी कर ली। शादी के समय सौरभ विदेश में काम करता था, इसलिए वह अक्सर बाहर ही रहता था। मुस्कान की ससुराल पक्ष से बनती नही थी, लिहाजा वह किराए के मकान में अलग रहने लगी।





सौरभ और मुस्कान की एक बेटी है, जो अब 6 साल की है। 2019 में मुस्कान की मुलाकात अपने पुराने सहपाठी साहिल से एक मॉल में हुई। दोनों ने एक दूसरे को अपना मोबाइल नंबर दिया। मुस्कान का पति सौरभ विदेश में था, वहीं साहिल की मां छोटेपन में चल बसी थी, वहीं पिता बाहर नौकरी करते थे, जिसके चलते वह नानी के साथ रहता था। मुस्कान और साहिल को अक्सर अकेलापन महसूस होता, इसलिए दोनों ने अकेलेपन को दूर करने के लिए बातचीत शुरू की, जो प्रेम संबंधों के साथ आंतरिक संबंध में भी बदल गई। इन सबंधों की भनक सौरभ को लग गई थी, जिसके चलते वह 2021 में तलाक देने के लिए कोर्ट पहुंच गया। लेकिन फिर मुस्कान ने उसे अपनी बातों में फंसाकर बेटी का वास्ता दिया, तलाक टल गया।

एक बार फेल हुआ प्लान : सौरभ, मुस्कान और साहिल के संबंधों में रोड़ा बन रहा था। उसको खत्म करके दोनों अपना नया जीवन शुरू करना चाहते थे। जिसके लिए नवंबर 2024 में भी सौरभ को जिंदा गाड़ने की प्लानिंग की गई थी। सौरभ लंदन से मुस्कान का जन्मदिन मनाने के लिए 24 फरवरी 2025 में मेरठ आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी जन्मदिन वाले दिन उसे रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर रही है। वहीं, मुस्कान ने पति को मारने की पुख्ता योजना बनाते हुए 22 फ़रवरी को 800 रुपए में मुर्गा काटने वाले दो चाकू खरीदे थे, लेकिन 25 फरवरी में मारने की प्लानिंग फेल हो गई।





इसी बीच 3 मार्च 2025 को बेटी के एग्जाम खत्म हो गए थे, उसे नानी के घर छोड़ दिया। उसी रात सौरभ अपने मां के घर से खाने के लिए कोफ्ते की सब्जी लाया था, जिसमें मुस्कान ने बेहोशी की दवा मिला दी। वहीं घर में पहले से ही साहिल छुपा हुआ था। बेहोश होने पर मुस्कान ने सौरभ के सीने पर चकू रखा, साहिल ने उसके हाथों पर दबाव देकर ताबड़तोड़ वार करके मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद दोनों लोग सौरभ को बाथरूम में ले गए, वहां उसके हाथ की हथेली और सिर काटा गया। सिर और हाथ अपने साथ साहिल ले गया। एक बैग के अंदर धड़ रखकर बैड में छुपा दिया।

इस तरह लगाया शव को ठिकाने : चार मार्च की सुबह मुस्कान ने ब्लिंकिंट से 10 किलो ब्लिचिंग पाउडर मंगवाया और घर में खून लगे खून के धब्बों को साफ किया। बाजार जाकर एक बड़ा ड्रम और सीमेंट खरीदकर सिर, हाथ, धड़ और चाकू डाल दिया गया और ड्रम सील हो गया। साहिल सौरभ के सिर और हाथ को अपने घर पैक करके ले गया था। फिर धड़ सिर और हाथ को दोबारा से साहिल लाया और ड्रम में डालकर सीमेंट को पानी में मिलाकर भर दिया। इसके बाद दोनों यानी मुस्कान और साहिल वहां से हिमाचल के शिमला चले गए, उसके बाद गए मनाली फिर वहां से कसौली गए। उसके बाद ये दो दिन पूर्व लौटे थे, बेटी पापा से मिलने की जिद कर रही थी तो मुस्कान के परिवार ने पूछा सौरभ कहां है। मुस्कान ने कहा कि सौरभ के परिजनों ने उसे मार दिया। परिवार को यह कहानी गले नी उतरी, उन्होंने सख्ती से पूछा तो मुस्कान ने पूरी कहानी बता दी। परिवार उसे लेकर थाने पहुंचा और घटना खुल गई।

मुस्कान की खतरनाक साजिश : मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि साहिल अंधविश्वास पर यकीन रखता था। इसका फायदा मुस्कान ने उठाया। मुस्कान अपने प्रेमी साहिल को कंट्रोल में रखने के लिए स्नैपचैट से बात करती थी। मुस्कान ने एक अपनी और अपने भाई और मां के नाम से दो फर्जी स्नैपचैट आईडी भी बनाई थी, फर्जी आईडी से वह अपने ही अकाउंट पर मैसेज भेजती थी। मैसेज को वह साहिल को दिखाती और पढ़ाती थी, जिसमें लिखा होता था कि साहिल की दिवंगत मां की आत्मा मुस्कान के भाई के शरीर में आकर बातचीत करती है। आत्मा बताती है कि साहिल बहुत अच्छा है, उससे शादी कर लो, परिवार को मेलजोल से कोई आपत्ति भी नही है, तुमको एक वध भी करना पड़ेगा। यह वध सौरभ की तरफ इशारा था। बाद में इन मैसेज को साहिल को पढ़ाती थी। इन सबको पढ़कर साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ को रास्ते से हटा दिया।

अब इस हत्याकांड के बाद परत दर परत खुलती जा रही है। कहा जा रहा है कि साहिल अंधविश्वासी था, जिसके चलते वह तंत्र-मंत्र की साधना भी जानता है, जिसके चलते उसने अपने घर के एक कमरे में दीवारों पर तरह-तरह की आकृति बना रखी थी। इन चित्रों के साथ 'you cant trip with us' यानी हमारे साथ तुम नही जाने के हो। साहिल ने घर में बिल्ली पाल रखी थी।





कहा जाता है कि घर में सुख-समृद्धि के लिए, धनलाभ के लिए बिल्ली की जेर की साधना होती है। सौरभ मर्डर में अपनी गर्लफ्रैंड के साथ साहिल जेल पहुंच चुका है। साहिल की नानी भी घर बंद करके कहीं चली गई है। साहिल के पड़ोसियों का कहना है कि वह अंतर्मुखी था, आसपास से मतलब नही था। इसलिए सब हतप्रभ है कि उसने सौरभ का मर्डर सिर्फ गर्लफ्रैंड के लिए कर दिया। शिव का बड़ा भक्त होने के नाते उसने सिर पर जटाएं और और शरीर पर सांफ के टेंटू बनवा रखे थे। निर्मला साहिल की पड़ोसी है और उन्होंने साहिल को भोले का भक्त बताया है। पड़ोसी गगन का कहना है कि भोले का भक्त था, तंत्र क्रिया, जादू टोने की तरफ भी रुझान होने का संकेत है।

क्या कहती हैं सौरभ की बहन : मृतक सौरभ की बहन चिंकी का कहना है कि मुस्कान ने उनके भाई की जान ले ली। 2016 में सौरभ मर्चेंट नेवी में अमेरिका में नौकरी करता था, उस समय उसने भाई को मोहपाश में बांध लिया, शादी कर ली। मुस्कान दो साल तक परिवार के साथ रही, लेकिन इस दौरान हमने बहुत कुछ सहा। मुस्कान की वजह से घर में पुलिस आती थी, हमारे परिवार ने पहले कभी घर में पुलिस नहीं देखी, काफी बदनामी भी परिवार ने उठाई थी। मतभेद होने के बाद वह परिवार से उनके भाई को लेकर अलग हो गई। उस समय उसने परिवार को धमकी देते हुए कहा था कि वह अब कभी सौरभ का चेहरा नहीं देखने देगी। चिंकी कहती हैं कि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि सच में उन्हें एक दिन यही दिन देखना पड़ेगा।

मुस्कान के पिता को 50 लाख का मकान दिलाया : सौरभ की बहन चिंकी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि शादी से पहले मुस्कान के बारे में काफी कुछ गलत सुना था, लेकिन परिवार ने यही सोचा था कि घर में अब बहू बनकर आ गई है तो अब अच्छी तरह रहेगी, लेकिन वह नहीं बदली थी। अक्सर उसके बारे में जानकारी मिला करती थी कि कभी किसी के साथ तो कभी किसी और के साथ घूम रही है। चिंकी का दावा है कि सौरभ विदेश से जब भारत आया तो पैसा लाया था, जिससे मुस्कान के पिता ने लगभग 50 लाख रुपए कीमत का मकान खरीदा, ज्वैलरी की दुकान भी करवाई, कार खरीदी, आप खुद सोचो वह पहले एक सुनार के यहां नौकरी करने वाला यह सब कुछ कैसे कर लेगा मेरे भाई ने उसे अमेरिका से आईफोन भी लाकर दिया था।

तलाक लेना चाहता था भाई : मृतक सौरभ का भाई राहुल बोला ‍कि वह दरिंदे हैं, जिस छोटे भाई को हाथों में खिलाया था, उस भाई का शव लेकर हाथ कांपने लगे। उसे समझाया था कि लड़की गलत है, छोड़ दे, वह तैयार भी हो गया था। 2021 में तलाक देने के लिए आवेदन भी दे दिया था। लेकिन, फिर मुस्कान ने कोई मंतर फेरा, वह तलाक लेने से पीछे हट गया। सौरभ घर पर कुछ नही बताता था, बस अपने एक दोस्त पंकज को अपनी सारी पीड़ा बताया करता था। पंकज से जानकारी मिलती थी कि भाई काफी परेशान है।

सौरभ की मां रेनू देवी का कहना है कि साहिल ने हमारे लड़के की फोटो दीवार पर बना रखी थी, क्या कर रहा था उसके साथ। मौत देने के बाद उनके बेटे के सिर और हथेली को अपने कमरे पर लेकर गया, कुछ तो किया होगा। तांत्रिक क्रिया का अंदेशा जताया। अपने बेटे की हत्या से दुखी सौरभ की मां चाहती हैं कि हत्यारों को फांसी की सजा हो या फिर इन्हें जनता के हवाले कर दिया जाए। वहीं उन्होंने मुस्कान के माता-पिता और भाई-बहन को भी सौरभ की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। सौरभ की आखिरी निशानी 6 साल की बेटी पीहू है, जो मां के जेल जाने के बाद नानी के पास है। वहीं सौरभ की मां पीहू को पाप की निशानी बता रही हैं, उन्होंने साफतौर पर नातिन को रखने के लिए मना कर दिया है। उनका कहना है कि अनाथालय बहुत हैं उसमें छोड़ दें।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala