वायु प्रदूषण पर भड़के वरुण गांधी, कहा- न तो सरकार गंभीर और न ही लोग

नई दिल्ली। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने के बीच भाजपा नेता और सांसद वरुण गांधी ने इस संकट से निपटने में विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि न तो सरकार और न ही लोग इस समस्या के बारे में गंभीर हैं।

वरुण ने ट्वीट किया, दिल्ली NCR धुआं-धुआं है! अस्पताल सांस, दिल और फेफड़े के मरीजों से भरे पड़े हैं। हर परिवार जिसे मैं जानता हूं वहां कोई न कोई खांसी, जुकाम और जकड़न से जूझ रहा है। इस विकराल समस्या के निदान के प्रति न सरकार गंभीर है न जनता। कहीं पराली, कहीं पटाखे, अपनों को ही जहर परोसना बंद करिए।

8 out of 10 children in Delhi-NCR have respiratory problems.



After years of discussions, why is there a continuing lack of concern/coordination between multiple government entities?



Is the cost of solving the problem higher than lifetime respiratory care for 46 million people?