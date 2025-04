अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर, हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत, अनेक मुद्दों पर होगी बातचीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ व्यापक वार्ता करने के बाद शाम को वेंस परिवार के लिए रात्रिभोज का आयोजन करेंगे।

US Vice President J.D. Vance on 4 day visit to India: अमेरिका एवं भारत के बीच शुल्क और बाजार पहुंच सहित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जारी बातचीत के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस (J.D. Vance) अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा के तहत सोमवार को यहां पहुंचे। वेंस के साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा चिलुकुरी (Usha Chilukuri) और उनके 3 बच्चे इवान, विवेक, मीराबेल तथा वरिष्ठ अमेरिकी सरकारी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है।

ये शामिल होंगे भारतीय दल में : विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले भारतीय दल का संभवत: हिस्सा होंगे। वेंस की यात्रा संबंधी जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि बैठक में प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार संधि के अलावा दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के तरीके पर चर्चा होने की संभावना है।

दिल्ली के अलावा जयपुर और आगरा भी जाएंगे : वेंस और उनका परिवार भारत की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान दिल्ली के अलावा जयपुर और आगरा भी जाएगा। वेंस ऐसे समय में भारत आए हैं, जब कुछ सप्ताह पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सहित लगभग 60 देशों के खिलाफ व्यापक शुल्क व्यवस्था लागू करने के बाद उसे स्थगित कर दिया था।

वेंस 22 अप्रैल को आमेर के किले सहित कई ऐतिहासिक स्थलों पर जाएंगे। यह किला यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) विश्व धरोहर स्थल है। वेंस दोपहर में जयपुर स्थित राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र में एक सभा को संबोधित करेंगे। वेंस अपने भाषण में अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के शासनकाल में भारत-अमेरिका संबंधों के व्यापक पहलुओं पर बात कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में राजनयिकों, विदेश नीति के विशेषज्ञों, भारत सरकार के अधिकारियों और शिक्षाविदों के भाग लेने की संभावना है।

ताजमहल और शिल्पग्राम जाएंगे : अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति और उनका परिवार संभवत: 23 अप्रैल की सुबह आगरा जाएगा। आगरा में वे वहां ताजमहल और शिल्पग्राम जाएंगे। शिल्पग्राम विभिन्न भारतीय कलाकृतियों को दर्शाने वाला एक खुला एम्पोरियम है। आगरा की यात्रा के बाद वेंस 23 अप्रैल को जयपुर लौटेंगे। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति और उनका परिवार 24 अप्रैल को जयपुर से अमेरिका रवाना होगा।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta