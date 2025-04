बड़ी खबर, Gold एक लाख के करीब, आखिर क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं सोने के दाम?

US Vice President J.D. Vance on 4 day visit to India: अमेरिका एवं भारत के बीच शुल्क और बाजार पहुंच सहित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर जारी बातचीत के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस (J.D. Vance) अपनी 4 दिवसीय भारत यात्रा के तहत सोमवार को यहां पहुंचे। वेंस के साथ उनकी भारतीय मूल की पत्नी उषा चिलुकुरी (Usha Chilukuri) और उनके 3 बच्चे इवान, विवेक, मीराबेल तथा वरिष्ठ अमेरिकी सरकारी अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया है।