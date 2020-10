अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ और रक्षा मंत्री एस्पर भारत पहुंचे, 2+2 मीटिंग पर चीन की निगाहें

अमेरिका के और विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ अपने भारतीय समकक्षों क्रमश: राजनाथ सिंह तथा एस. जयशंकर के साथ मंगलवार को 2+2 मंत्रीस्तरीय बैठक करेंगे। इसमें रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों के साथ-साथ प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

दोनों देशों के बीच होने वाली इस बैठक पर चीन की भी नजरें टिकी हुई हैं। चीनी मीडिया ने हाल ही में बयान दिया कि जैसे संबंध अमेरिका-फ्रांस के हैं, वैसे अमेरिका-भारत के नहीं हो पाएंगे। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिकी मंत्री एक साथ कई देशों का दौरा कर रहे हैं, जो साबित करता है कि अमेरिका भारत को अन्य देश जैसा ही समझता है। ऐसे में इस बैठक से कोई खास असर नहीं होगा।



अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दो प्रमुख अधिकारी अपने भारतीय समकक्षों जयशंकर और सिंह के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पोम्पिओ और एस्पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से भी मुलाकात करेंगे।

अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में, भारत के साथ सीमा गतिरोध, दक्षिण चीन सागर में अपनी सैन्य मुखरता और बीजिंग द्वारा हांगकांग में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को संभालने के तरीके सहित कई विवादास्पद मुद्दों को लेकर चीन पर हमले तेज किए हैं।

| Sec. of State @SecPompeo arrives for the 3rd 2+2 Ministerial Dialogue. He is joined by Sec. of Defence @EsperDoD.

EAM @DrSJaishankar & RM @rajnathsingh will lead the Indian side for this Dialogue tomorrow which has been significant in propelling India-US ties forward. pic.twitter.com/AageGWDO8n