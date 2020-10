मोहन भागवत के बयान पर राहुल गांधी बोले, चीन का सच जानते हैं संघ प्रमुख

राहुल ने ट्वीट करके कहा कि अंदर ही अंदर भागवत सच जानते हैं। वह सिर्फ इसका सामना करने से डरते हैं। सच्चाई यह है कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है और भारत सरकार और आरएसएस ने इसकी अनुमति दे दी है।

भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत को चीन के खिलाफ बेहतर सैन्य तैयारियां करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब कई देश चीन के सामने खड़े हैं।



उन्होंने कहा, 'चीनी घुसपैठ पर भारत की प्रतिक्रिया से चीन सकते में है। चीन की अपेक्षा भारत को अपनी शक्ति एवं दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है।'

Deep inside, Mr Bhagwat knows the truth. He is just scared to face it.



The truth is has taken our land and GOI & RSS have allowed it. pic.twitter.com/20GRNDfEvD