Lok Sabha Election : अमेठी और रायबरेली सीट से गांधी परिवार के सदस्य ही लड़ें चुनाव, UP कांग्रेस ने आलाकमान से लगाई गुहार

UP Congress passed resolution regarding Amethi and Rae Bareli seats : कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की चुनाव समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर गांधी परिवार के सदस्यों से आग्रह किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से वे ही चुनाव लड़ें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उम्मीदवारों की अगली सूची में गांधी परिवार के सदस्यों के नाम शामिल होंगे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को यह जानकारी दी। राय ने बताया, उप्र कांग्रेस की चुनाव समिति ने रविवार को सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य ही आगामी लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी से लड़ें। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन संसदीय क्षेत्रों की जनता और पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वे यहां से चुनाव लड़ें।

कांग्रेस नेता का दावा, राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे : राय ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उम्मीदवारों की अगली सूची में गांधी परिवार के सदस्यों के नाम शामिल होंगे। राय ने कहा, प्रस्ताव को केंद्रीय नेृतत्व को भेज दिया गया है और अंतिम निर्णय सीईसी (केंद्रीय चुनाव समिति) का होगा। इससे पहले गत छह मार्च को प्रदेश कांग्रेस के एक नेता ने दावा किया था कि पार्टी नेता राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।

दिल्ली में एक बैठक में शामिल होकर लौटे पार्टी की अमेठी जिला इकाई के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने कहा था कि (राहुल) गांधी अमेठी से पार्टी के उम्मीदवार होंगे और उनके नाम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने 2004 से 2019 तक संसद में अमेठी का प्रतिनिधित्व किया।

स्मृति ईरानी से हार गए थे राहुल गांधी : 2019 के आम चुनाव में वह भाजपा की प्रत्याशी स्मृति ईरानी से हार गए थे। राहुल वर्तमान में केरल के वायनाड से सांसद हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बार फिर केरल के वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour