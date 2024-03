क्‍या अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष

Smriti Irani took a dig at Congress regarding Rahul Gandhi : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आगामी लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी के दावों के बीच, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि ये पार्टी अमेठी से अपना प्रत्याशी घोषित करने का साहस नहीं जुटा पा रही है, उससे जाहिर होता है कि उन्हें पराजय का डर है।

ईरानी ने आज अमेठी के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्टेडियम में सांसद महिला खेलकूद प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, मुझे फिलहाल यह नहीं मालूम है कि कौन चुनाव लड़ेगा लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के लोग यहां से प्रत्याशी घोषित करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं उससे प्रतीत होता है कि उन्हें अमेठी की शक्ति और पराजय का डर सता रहा है। यही उनकी हार का स्पष्ट संकेत है।

मैं नामदारों से चुनाव हार गई थी। मैं कामदारों में हूं : उन्होंने लंबे अर्से तक अमेठी से कांग्रेस सांसद रहे राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं वर्ष 2014 में अमेठी की राजनीति में आई लेकिन मैं नामदारों से चुनाव हार गई थी। मैं कामदारों में हूं। मैं अमेठी के लोगों की सेवा करती रही और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में दूसरी बार यहां सेवा का मौका दिया और अमेठी ने मुझे स्वीकार करते हुए चुनाव जिताया।

राहुल गांधी ही अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे : राहुल गांधी के एक बार फिर अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। कांग्रेस की अमेठी इकाई के अध्यक्ष प्रदीप सिंघल के मुताबिक राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे। नई दिल्ली में हुई अहम बैठक के बाद वापस लौटे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बुधवार को बताया कि राहुल गांधी ही अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे जिसकी घोषणा शीघ्र की जाएगी। चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। कार्यकर्ता अपनी-अपनी जिम्मेदारी को निभाने की तैयारी कर रहे हैं।

राहुल वर्ष 2004 से 2019 तक अमेठी से सांसद रहे। साल 2019 के चुनाव में वह भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। राहुल ने पिछली बार केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था जहां से वह वर्तमान में सांसद हैं। ईरानी ने दावा करते हुए कहा, पिछले पांच सालों में एक लाख परिवारों को घर, चार लाख परिवारों को नल, ढाई लाख परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन, तीन लाख परिवारों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया गया।

पिछले 30 साल से मेडिकल कॉलेज के नाम पर धोखा देते रहे : उन्होंने कहा, पिछले 30 साल से नामदार लोग जिस मेडिकल कॉलेज के नाम पर अमेठी को धोखा देते रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मेडिकल कॉलेज को भी खोलने का काम किया। ईरानी ने अमेठी के लिए 206 करोड़ की 281 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश इतिहास लिखकर प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है।

इस मौके पर अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि ने कहा कि कई दशकों तक अमेठी को वीवीआईपी के नाम पर ठगा गया। उन्होंने कहा, जिनको हमने चुनकर भेजा उन्होंने अमेठी के लिए कुछ नहीं सोचा। अमेठी में सेना का भर्ती कार्यालय है मगर 32 सालों तक अमेठी में भर्ती नहीं हुई। पिछले वर्ष क्षेत्रीय सांसद स्मृति ईरानी के प्रयासों से अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की गई। (भाषा)

