UP Lok Sabha Election : ओमप्रकाश राजभर के बेटे इस सीट से लड़ेंगे चुनाव, SBSP ने किया ऐलान

The month of February this year was the hottest in the world : दुनियाभर में इस साल फरवरी का महीना सबसे गर्म दर्ज किया गया, जिसमें औसत तापमान 1850-1900 के बीच फरवरी महीने के औसत तापमान से 1.77 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह अवधि पूर्व-औद्योगिक काल का समय था। धरती का वैश्विक सतह तापमान 1850-1900 के औसत तापमान की तुलना में पहले ही करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है।