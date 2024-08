शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर बवाल, उद्धव ठाकरे बोले- महायुति सरकार में चरम पर है भ्रष्टाचार

Uddhav Thackeray's statement on the fall of Shivaji Maharaj's statue : शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मुद्दे को लेकर बुधवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि महायुति सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है।

सिंधुदुर्ग की मालवण तहसील में राजकोट किले में 17वीं सदी के मराठा साम्राज्य के संस्थापक की 35 फुट ऊंची प्रतिमा सोमवार को अपराह्न करीब एक बजे गिर गई थी। पिछले साल चार दिसंबर को इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नाना पटोले की मौजूदगी में ठाकरे ने कहा कि सरकार का यह दावा करना बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि मालवण किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा हवा के कारण गिरी।

उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने से कुछ अच्छा हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए महा विकास आघाडी (एमवीए) एक सितंबर को दक्षिण मुंबई में हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च निकालेगी।

उन्होंने कहा, शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के खिलाफ मालवण में आज एमवीए के मोर्चे में बाधा डालने वाले योद्धा सम्राट के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वह शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी सांसद नारायण राणे के बीच हुई झड़प का जिक्र कर रहे थे। यह झड़प उस समय हुई जब एमवीए का प्रतिनिधिमंडल राजकोट किले में गया था। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour