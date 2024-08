Badlapur Case : उद्धव ठाकरे का बड़ा आरोप, दोषियों के साथ खड़ी है महाराष्ट्र सरकार

Two women fainted in the crowd gathered at the bank in Maharashtra : महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में एक बैंक के बाहर भगदड़ जैसी स्थिति के कारण 2 महिलाएं बेहोश हो गईं। राज्य सरकार की ‘माझी लाडकी बहिन’ योजना के वास्ते दस्तावेज जमा करने के लिए 100 से अधिक लोग बैंक के बाहर एकत्र हुए थे। यह घटना अपराह्न लगभग एक बजे धडगांव क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा के बाहर हुई।