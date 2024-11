टमाटर अब नहीं होगा महंगा, जनता को मिलेगी राहत, सरकार ने बनाया यह प्लान

BRTS Corridor in Indore to be Removed to Ease Traffic Movement : मध्यप्रदेश के इंदौर के बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (BRTS ) के गलियारे को हटाए जाने को लेकर राज्य सरकार के फैसले पर स्थानीय लोगों की राय बंट गई है। इस गलियारे को हटाए जाने के फैसले का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा वर्ग यह कहकर विरोध जता रहा है कि गलियारा हटने के बाद लोक परिवहन का बड़ा साधन छिन जाएगा।