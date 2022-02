तेलंगाना के सीएम चाहते हैं नई सोच का नया संविधान, पीएम मोदी को बताया अदूरदर्शी

उनका कहना है कि नया संविधान भी लिखा जाना चाहिए। देश में नई सोच, नया संविधान लाने की आवश्‍यकता है। उन्होंने कहा कि वह जल्‍द ही मुंबई जाएंगे और इस संबंध में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करके बातचीत करेंगे।

There's need for qualitative (leadership) change in the country; will be going to Mumbai to meet Shiv Sena chief Uddhav Thackeray to hold talks over it...We've to rewrite our Constitution. Nayi Soch, Naya Samvidhan(new constitution) should be brought in: KC Rao,Telangana CM(1.02) pic.twitter.com/41IvbOigLS

राव ने कहा कि बीजेपी को केंद्र से हटाकर बंगाल की खाड़ी में फेंकने की जरूरत है। देश के लिए जो भी जरूरी होगा हम करेंगे चुप नहीं बैठेंगे। यह लोकतंत्र है। हमारे पीएम बहुत अदूरदर्शी हैं।

BJP (at Centre) needs to be removed and thrown in the Bengal sea (Bay of Bengal). We will do whatever is needful for the country; will not sit silent. This is democracy. Our PM is very short-sighted: K Chandrashekar Rao, (1.02) pic.twitter.com/RZ9afQ79qw