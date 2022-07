रिकॉर्ड 28 माह में तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, 6 घंटे में तय होगा चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर

मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कहा, 'आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर-कमलों से आज प्रदेश के चहुंमुखी विकास में अभूतपूर्व भूमिका निभाने जा रहे ‘बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे’ का उद्घाटन होगा। यह एक्सप्रेस-वे ‘नए भारत के नए उत्तर प्रदेश’ में समृद्ध बुंदेलखंड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक गति का कारक बनेगा।

पीएम मोदी ने भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की खूबियां गिनाने वाली तस्वीरें एवं जानकारियां सोशल मीडिया पर साझा की थीं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, '16 जुलाई का दिन बुंदेलखंड के मेरे प्यारे भाई बहनों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, जब जालौन जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जायेगा। यह परियोजना इस इलाके की स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगी और लोगों को जोड़ेगी भी।

The state-of-the-art Bundelkhand Expressway passes through 7 districts. The local economy will benefit tremendously due to it. There will be great industrial development in the region and this would bring more opportunities for the local youth. https://t.co/FAkvBskOVf