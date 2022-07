राहुल का पीएम मोदी पर हमला, क्या आपके लिए युवा 'विश्वासघात' का इस्तेमाल कर सकते हैं?

नई दिल्ली। पूर्व

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर दोगुनी होने को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री के ‘झूठ’ के लिए देश के नौजवान भी ‘गुमराह’, ‘विश्वासघात’ और ‘धोखे’ जैसे ‘असंसदीय’ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

उन्होंने ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनमी’ (CMIE) के आंकड़े का हवाला देकर एक ग्राफ ट्विटर पर साझा करते हुए कहा, 'गुमराह, विश्वासघात, धोखा। प्रधानमंत्री जी, क्या भारत के बेरोजगार युवा आपके झूठ के लिए इन ‘असंसदीय’ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं?'

राहुल गांधी ने जो ग्राफ साझा किया उसमें दर्शाया गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 में 20 से 24 साल के नौजवानों के बीच बेरोजगारी दर 21 प्रतिशत थी जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई। पोस्टर में सवाल किया गया है कि प्रधानमंत्री जी कहां हैं 2 करोड़ नौकरियां?

Misled. Betrayed. Cheated.

Prime Minister, can India's unemployed youth use these ‘unparliamentary’ words for your lies? pic.twitter.com/dsmlupUoBk