स्पीकर चुनाव से पहले बिहार विधानसभा में नीतीश पर हंगामा

विपक्ष ने नीतीश कुमार को सदन से बाहर करने की मांग पर जमकर हंगामा किया। राजद ने कहा कि नीतीश विधायक नहीं है तो सदन में क्यों है? वहीं सत्ता पक्ष ने कहा कि मुख्‍यमंत्री होने के नाते वे सदन में है।



हंगामें के बीच कार्यवाहक स्पीकर जीतनराम मांझी ने कहा कि नीतीश मुख्‍यमंत्री है इसलिए सदन में हैं। वे मतदान नहीं करेंगे।



#WATCH: RJD MLAs creates ruckus in Bihar Assembly, show rulebook to Protem Speaker Jitan Ram Manjhi.



Manjhi says, "Those from other House aren't voting for Speaker election, but no problem in their presence."



Bihar CM & Minister Ashok Choudhary present in Assembly are MLCs.