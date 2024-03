उत्तराखंड में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी के पुत्र ने दिया इस्तीफा

It is raining and snowing in Himachal Pradesh : हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 360 से अधिक सड़कें अब भी बंद हैं। शिमला स्थित मौसम विज्ञान कार्यालय के पूर्वानुमान के अनुसार, रविवार से राज्य में फिर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान कार्यालय ने सोमवार से बुधवार तक विभिन्न स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने के साथ आंधी की चेतावनी जारी की है।