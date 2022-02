Sink Hole in Jammu-Kashmir : कश्मीर के ब्रेंगी नाले में बना रहस्यमयी सिंकहोल, जिसमें समाती जा रही नदी; निगल गया हजारों मछलियां

अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर पीयूष सिंगला ने भी हाल ही में बयान जारी कर कहा था कि यह भले ही आम जनता को आकर्षित कर रहा है, लेकिन ये सभी के लिए खतरनाक है।

पीयूष सिंगला ने ट्वीट कर कहा कि सिंक होल हमारे क्षेत्रों की विशिष्ट KARST टोपोग्राफी का होने का संकेत देता है। लेकिन, घबराने की जरूरत नहीं है। कश्मीर विश्वविद्यालय और भूविज्ञान विभाग के विशेषज्ञ इसपर रिसर्च कर रहे हैं और अस्थाई डायवर्जन कार्य किए जा रहे हैं।

Sink holes indicates KARST topography typical of our areas. No need to panic.

Experts from University of Kashmir and Geology dept roped in for scientific understanding.

Temporary diversion works being undertaken. @diprjk @GeologyIndia https://t.co/cS7DjKCbfW