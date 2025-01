Saif Ali Khan : आधी रात को ऑटो से अस्पताल पहुंचे घायल सैफ अली खान, हमलावर ने मेड को बंधक बना मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती

saif ali was attacked with a knife inside his house news update : अभिनेता सैफ अली पर हमला करने वाले आरोपी की मुंबई पुलिस तलाश कर रही है। अभिनेता पर हमले को लेकर नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के मुताबिक घटना में घायल सैफ अली खान को उनके बड़े बेटे इब्राहिम ने ऑटो-रिक्शा से लीलावती अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया खबरों के मुताबिक आधी रात को एक्‍टर सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला हुआ। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे चोरी की कोशिश का मामला माना है, जिसमें नींद से जगने पर संदिग्‍ध से सैफ की हाथापाई हुई। मीडिया खबरों के मुताबिक ड्राइवर नहीं होने से सैफ अली खान ऑटो से गए थे।इस बीच सैफ अली खान की मेड ने पुलिस को बताया कि हमलावर ने उसे बंधक बनाया था और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। सैफ अली खान की सर्जरी पूरी हो गई है। इस बीच हमले को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं।