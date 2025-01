छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी

saif ali was attacked with a knife inside his house news update : अभिनेता सैफ अली पर हमला करने वाले आरोपी की मुंबई पुलिस तलाश कर रही है। अभिनेता पर हमले को लेकर नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के मुताबिक घटना में घायल सैफ अली खान को उनके बड़े बेटे इब्राहिम ने ऑटो-रिक्शा से लीलावती अस्पताल पहुंचाया। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।