प्रशांत किशोर को लेकर RJD ने किया यह बड़ा दावा

15 out of 24 cities of Haryana are polluted: प्रदूषण पर एक नए विश्लेषण से पता चला है कि हरियाणा के 24 शहरों में से 15 शहर 2024 की पहली छमाही में पीएम 2.5 के स्तर के आधार पर भारत के 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर रहा।