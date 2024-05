चौंकाने वाला आकलन, 260 सीटों तक सिमट सकती है भाजपा चुनाव विश्लेषक योगेन्द्र यादव का दावा, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी

BJP may be reduced to 260 seats: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) को लेकर एक चौंकाने वाला आकलन सामने आया है। एक तरफ भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, वहीं चुनाव विश्लेषक योगेन्द्र यादव (Election Analyst Yogendra Yadav) का मानना है कि भाजपा को 240 से 260 सीटें मिलने जा रही हैं। इसके मुताबिक भाजपा सिंगल पार्टी के रूप में बहुमत से 12 सीटें दूर रह सकती है।

सरकार तो भाजपा की ही : हालांकि योगेन्द्र यादव के मुताबिक एनडीए को 275 से 305 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए के साथ भाजपा बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकती है। इस आधार पर केन्द्र में एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व में सरकार तो बन सकती है, लेकिन जोड़तोड़ करना होगी। स्वयं प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) ने ट्‍वीट कर कहा है कि देश में चुनाव और सामाजिक, राजनीतिक विषयों की समझ रखने वालों में एक विश्वसनीय चेहरा योगेन्द्र यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव का अपना फाइनल आंकलन साझा किया है।

इस नए वीडियो में चुनावी रुझान का फ़ाइनल आंकलन पेश है — 400 या 303 छोड़िए, 272 पार नहीं जाएगी बीजेपी। अगर हवा और जोर से चली तो संभव है एनडीए भी बहुमत हासिल ना करे।



चुनावी रुझान के सच को बताने वाले मेरे पिछले वीडियो को करोड़ से अधिक लोगों ने देखा था। सहमति, असहमति, आलोचना और सवाल… pic.twitter.com/XsAAMaUoE7 — Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) May 25, 2024 योगेन्द्र जी के मुताबिक इन चुनावों में बीजेपी को 240-260 और एनडीए (NDA) के साथी दलों को 35-45 सीटें मिल सकती हैं। मतलब BJP/ NDA को 275-305 सीटें। अब खुद आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही हैं। बाकी 4 June को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है।

कांग्रेस की सीटों में होगा इजाफा : यादव के मुताबिक कांग्रेस इस बार अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। उनके मुताबिक कांग्रेस को 85 से 100 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 120 से 135 सीटें मिल सकती हैं। योगेन्द्र यादव ने ट्‍वीट कर कहा है- पलटती चुनावी बाजी का फाइनल आकलन/रुझान, सच जो आप तक जरूर पहुंचना चाहिए।

देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वालों में एक विश्वसनीय चेहरा @_YogendraYadav जी ने 2024 Lok Sabha elections का अपना “फ़ाइनल आकलन” साझा किया है।



योगेन्द्र जी के मुताबिक इन चुनावों में बीजेपी को 240-260 और एनडीए की साथी दलों को 35-45 सीटें मिल सकती हैं। मतलब… pic.twitter.com/B1E3NaBEKa — Prashant Kishor (@PrashantKishor) May 24, 2024 क्या कहता है प्रशांत किशोर का आकलन : दूसरी ओर, प्रशांत किशोर का भी आकलन हाल ही सामने आया था। उन्होंने कहा था कि भाजपा को 300 सीटें नहीं मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस भी 100 सीटों के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने 400 से ज्यादा सीटें (एनडीए दलों के साथ) जीतने का नारा दिया है। यदि योगेन्द्र यादव के आकलन पर भरोसा करें तो यह दावा पूरी तरह हवा होता दिख रहा है।