Kolkata Doctor Rape and Murder: आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा CISF के हवाले, छात्रावासों की भी होगी सुरक्षा

crimes against women on MPs and MLAs : देश में 151 मौजूदा सांसदों (MPs) और विधायकों (MLAs) ने अपने चुनावी हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की जानकारी दी है। इनमें पश्चिम बंगाल के सांसदों और विधायकों की संख्या सबसे अधिक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) नई दिल्ली की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।