गणतंत्र दिवस परेड में इस बार फिर नहीं दिखेगी दिल्ली की झांकी, जानें क्यों खारिज हो गया प्रस्ताव, क्या बोले केजरीवाल

republic day parade 2025 tableau proposed by delhi rejected for second consecutive year : अगले साल गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी को शामिल नहीं किये जाने के दावों के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने रविवार को केंद्र पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए हर साल गणतंत्र दिवस (Republic Day) परेड में इसकी झांकी को शामिल किया जाना चाहिए।

केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में सवाल किया कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं - इस साल एक बार फिर दिल्ली की झांकी को क्यों शामिल नहीं किया जा रहा है? दिल्ली के लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने से क्यों रोका जा रहा है?’’

यह दावा करते हुए कि दिल्ली की झांकी कई वर्षों से गायब रही है, केजरीवाल ने कहा, ‘‘यह किस तरह की राजनीति है? दिल्ली और इसके लोगों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? अगर ये नेता इतनी दुश्मनी रखते हैं, तो दिल्ली के लोग उन्हें वोट क्यों दें?’’ दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष फरवरी में होने की संभावना है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप प्रमुख केजरीवाल पर पलटवार करते हुए दावा किया कि जब भी कोई राष्ट्रीय त्योहार आता है, केजरीवाल अपना "असली रंग" दिखाते हैं। सचदेवा ने कहा, ‘‘दिल्लीवासी 2014 की घटना को नहीं भूले हैं, जब पूरा शहर गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन केजरीवाल ने विरोध प्रदर्शन करके इसकी गरिमा को धूमिल किया।’’

उन्होंने यह भी कहा कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकियों का चयन करने का निर्णय एक नामित समिति द्वारा किया जाता है और उनकी संख्या भी सीमित होती है, जिसे केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं। भाजपा नेता सचदेवा ने कहा, ‘‘चूंकि दिल्ली में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए केजरीवाल लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाना चाहते हैं।’’

केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में भाजपा पर निशाना साधा और दावा किया कि उसके चुनाव अभियान में ‘‘दिल्ली के लोगों के लिए कोई विमर्श, दृष्टि या कार्यक्रम’’ नहीं है। आप नेता केजरीवाल ने कहा, ‘‘उनके पास यह दिखाने की कोई योजना नहीं है कि अगर वे सरकार बनाते हैं तो वे क्या करेंगे।’’

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि भाजपा केवल "सुबह से रात तक केजरीवाल को कोसने" पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है। यह आरोप लगाते हुए कि भाजपा का एकमात्र मिशन "केजरीवाल हटाओ" है, केजरीवाल ने सवाल किया कि क्या लोगों को किसी पार्टी को सिर्फ इसलिए वोट देना चाहिए क्योंकि वह दूसरों को गालियां देती है। इनपुट भाषा