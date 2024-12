केजरीवाल का नया दांव, अंबेडकर को लेकर नीतीश और नायडू को लिखा खत

Debate on word Bihari in Pakistan: पाकिस्तान के सिंध प्रांत की असेंबली (Sindh Assembly of Pakistan) में 'बिहारी' शब्द को लेकर गरमागरम बहस छिड़ गई। इस बहस का ताल्लुक भारत विभाजन से है। बहस की शुरुआत तब हुई जब सिंध विधानसभा के सदस्य सैयद एजाज उल हक (MLA Ejaz ul Haq) ने अपने भाषण में 'बिहारी' शब्द का प्रयोग किया।