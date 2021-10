सिंघू बॉर्डर पर मर्डर, किसान नेता राकेश टिकैत ने दिया बड़ा बयान...

नई दिल्ली। दशहरे के दिन दिल्ली-हरियाणा सीमा पर स्थित पर लखबीर सिंह की बेरहमी से हुई हत्या ने सभी को झकझौर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक निहंग सतबीर सिंह को हिरासत में लिया। इस बीच किसान नेता ने स्पष्ट कहा कि इस घटना का हमारे आंदोलन पर कोई असर नहीं होगा।

सिंघू बॉर्डर पर हुए मर्डर केस पर चर्चा के करते हुए राकेश टिकैत ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि जो भी वो गलत है। किसी ने उसे मार दिया और बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह जांच का विषय है। इससे हमारे आंदोलन पर कोई असर नहीं होगा।

Whatever happened is wrong. Someone killed him and later the police arrested the killer. The matter is subject to investigation. It will not affect the our protest: BKU leader Rakesh Tikait on body of a man found at Singhu near Delhi-Haryana border pic.twitter.com/GScneZvdaU