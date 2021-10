सिंघू बॉर्डर पर हत्या, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा- दोषी निहंगों पर सख्त कार्रवाई हो

इस हत्या के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके कहा है कि पंजाब के रहने वाले एक व्यक्ति लखबीर सिंह की आज सुबह सिंघू बार्डर पर हत्या कर दी गई। इस घटना का हमसे कोई संबंध नहीं है।

बयान में कहा गया कि घटनास्थल पर मौजूद एक समूह ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि यह घटना मृतक के सरबलोह ग्रांट के संबंध में बेअदबी करने की कोशिश के कारण हुई है। बताया गया है कि मृतक कुछ समय से निहंगों के एक ही समूह के साथ रह रहा था।

किसान मोर्चा ने इस भीषण हत्या की निंदा करते हुए कहा कि इस घटना के दोनों पक्षों, निहंग समूह और मृतक व्यक्ति का संयुक्त किसान मोर्चा से कोई संबंध नहीं है। मोर्चा किसी भी धार्मिक पाठ या प्रतीक की बेअदबी के खिलाफ है, लेकिन यह किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता है। किसान मोर्चा ने दोषियों को कानून के मुताबिक सजा देने की मांग की।

"condemns gruesome killing of Lakhbir Singh (at Kundli this morning). We want to make it clear that both the parties to this incident, the Nihang group & the deceased, have no relation with SKM. The Morcha is against sacrilege of any religious text,symbol."