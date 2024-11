राहुल बोले, हमारी पार्टी संविधान को देश का DNA मानती है और BJP व RSS कोरी किताब

First snowfall of the season in Gulmarg: कश्मीर में मशहूर पर्यटक स्थल गुलमर्ग (snowfall) में शनिवार को मौसम की पहली बर्फबारी (snowfall) हुई और मैदानी हिस्सों में बारिश हुई। अधिकारियों ने बताया कि हिमपात (snowfall) सुबह शुरू हुआ और रुक-रुककर हो रहा है जिससे वहां 1 इंच तक बर्फ की चादर बिछ गई है।