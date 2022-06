राहुल बोले, चीन के कदम को नजरअंदाज कर भारत के साथ विश्वासघात कर रही है सरकार

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 'भारत से लगी सीमा के निकट द्वारा बुनियादी ढांचे का विकास किए जाने पर' अमेरिका के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के बयान की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजिंग के इस कदम को नजरअंदाज कर केंद्र सरकार भारत के साथ ‘विश्वासघात’ कर रही है।

उन्होंने ट्वीट किया, 'चीन भविष्य में शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के लिए बुनियाद तैयार कर रहा है। इसको नजरअंदाज करके सरकार कर रही है।'

is building the foundations for hostile action in the future.

By ignoring it, the Govt is betraying India. pic.twitter.com/MNqGbLVu9W