अब जाफराबाद बना 'शाहीन बाग', CAA के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाएं

नई दिल्ली। शाहीन बाग की तरह ही दिल्ली के में (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। शनिवार देर रात जाफराबाद पर बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुईं और धरने पर बैठ गईं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जाफराबाद में प्रवेश और निकास बंद कर दिया है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुसार जाफराबाद स्टेशन पर ट्रेनों नहीं रुकेंगी। महिलाओं ने रात से ही मुख्य सड़क को बंद कर दिया है और वे धरने पर बैठी हैं। महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई।

After #ShaheenBagh, women- as is seen in this video- have now blocked the road in front of Seelampur metro stn overnight.

This to support Sunday's #BharatBandh call given by @BhimArmyChief Chandrashekar Azad against CAA-NRC-NPR. Heavy police deploymentpic.twitter.com/Vni52yAHbv