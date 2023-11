Telangana Election : प्रियंका गांधी बोलीं- तेलंगाना की BRS सरकार का अंत होने वाला है

The accused in the Mahadev App case claimed this : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने विशेष अदालत में कहा कि उसने कभी भी किसी नेता को धन नहीं पहुंचाया तथा उसे फंसाया जा रहा है।