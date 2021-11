आडवाणी के घर पहुंचे पीएम मोदी, दी जन्मदिन की बधाई

नई दिल्ली। उपराष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को पूर्व उपप्रधानमंत्री व देश के सबसे अनुभवी राजनीतिज्ञों में शुमार लाल कृष्ण आडवाणी को की शुभकामनाएं दीं और देश व पार्टी के विकास में उनके योगदान की सराहना की। आडवाणी आज 94 वर्ष के हो गए।

उपराष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह आडवाणी को जन्मदिन की बधाई देने उनके घर पहुंचे।

इस अवसर पर आडवाणी जी ने केक भी काटा।

प्रधानमंत्री हर साल आडवाणी के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए उनके घर जाते हैं। उन्होंने पुष्पगुच्छ सौंपकर आडवाणी को बधाई दी और फिर उनका हाथ थामकर उन्हें घर के अंदर ले गए।

इससे पहले मोदी ने एक ट्वीट में कहा, 'सम्मानीय आडवाणी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। लोगों को सशक्त करने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए, देश इसके लिए उनका ऋणी रहेगा। विद्वता व बुद्धिमत्ता के लिए भी उनका हर ओर सम्मान किया जाता है।'

