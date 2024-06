J&K के हालात पर PM मोदी ने की हाईलेवल मीटिंग, आतंकी हमलों को लेकर दिए ये निर्देश...

PM Modi held a high level meeting on the situation in Jammu and Kashmir : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस पर हमले सहित जम्मू एवं कश्मीर में हाल के दिनों में हुई कई आतंकवादी घटनाओं के बाद गुरुवार को वहां की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को ‘आतंकवाद रोधी क्षमताओं का पूर्ण इस्तेमाल’ करने का निर्देश दिया।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य अधिकारी मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी बात की गई और सुरक्षाबलों की तैनाती और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा की गई।

उन्होंने बताया कि मोदी ने जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की और केंद्र शासित प्रदेश में स्थिति का जायजा लिया। सिन्हा ने उन्हें स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। बैठक में प्रधानमंत्री को क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी स्थिति और वहां चलाए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों से अवगत कराया गया। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, प्रधानमंत्री ने उनसे आतंकवाद से निपटने की हमारी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करने को कहा।

पिछले चार दिनों में जम्मू एवं कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में चार स्थानों पर आतंकवादियों के हमले में नौ तीर्थयात्री मारे गए तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का एक जवान भी शहीद हो गया। इन हमलों में सात सुरक्षाकर्मी तथा कई अन्य घायल हो गए। कठुआ में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए थे और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था।

आतंकवादियों ने गत रविवार को तीर्थयात्रियों को ले जा रही 53 सीटों वाली बस पर उस समय गोलीबारी की थी, जब वह शिव खोरी मंदिर से कटरा में माता वैष्णोदेवी मंदिर जा रही थी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली से तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बस गोलीबारी के बाद गहरी खाई में गिर गई। इसमें नौ लोगों की मौत हो गई और 41 अन्य घायल हो गए।

आतंकवादियों ने मंगलवार को भद्रवाह के चत्तरगल्ला में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की एक संयुक्त जांच चौकी पर गोलीबारी की, जबकि बुधवार को जिले के गंदोह इलाके में एक तलाशी दल पर हमला किया। इन हमलों में एक पुलिसकर्मी सहित सात सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। (भाषा)

