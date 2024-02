झाबुआ में पीएम मोदी, मध्यप्रदेश को दी 7550 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

PM Modi in Jhabua : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव रविवार को झाबुआ में आयोजित जनजातीय महासम्मेलन में सम्मलित हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने मध्यप्रदेश को 7550 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी।

प्रधानमंत्री ने इन विकास कार्यों का किया लोकार्पण

- इंदौर-देवास-उज्जैन रेलवे लाइन दोहरीकरण

- इटारसी नॉर्थ-साउथ ग्रेड सेपरेटर एवं यार्ड रीमॉडलिंग

- बरखेड़ा-बुदनी-इटारसी तीसरी रेलवे लाइन

- हरदा-बैतूल 4 लेन सड़क

- उज्जैन-देवास सेक्शन सड़क

- इंदौर-गुजरात-मध्यप्रदेश बॉर्डर सेक्शन 16 किमी 4 लेन सड़क

- चिचोली-बैतूल 4 लेन सड़क

- उज्जैन झालावाड़ सेक्शन सड़क

- 50 ग्राम पंचायतों में नल-जल योजना

- 6 विद्युत उप-केन्द्र

- नर्मदापुरम जल प्रदाय योजना

PM Shri @narendramodi inaugurates and lays foundation stone of various developmental projects at Jhabua. https://t.co/j8FlLPLHel