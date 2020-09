70 के हुए पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड हुआ राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस

#राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस#NationalUnemploymentDay Where is achhe din ?

Where is 2 million job par

year ?

Why is so much Hindu Muslim fight ?

Why privatisation ?

Where is the peace of nation ?

Why media not cover students issue ? @narendramodi @PMOIndia pic.twitter.com/8yumwg5t80