विपक्षी दलों पर पीएम मोदी का हमला, स्वार्थ की राजनीति ने रोका विकास

PM Modi News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि स्वार्थ की राजनीति ने विकास का रास्ता रोका। वो अपने बच्चों और भतीजों के विकास के लिए काम कर रहे। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ बड़े शहरों और कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर-दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते थे, जिसमें इनका खुद का भला हो, इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों और द्वीपों की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही।

पीएम मोदी ने कहा कि बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए हैं। वहां भ्रष्टाचारियों का सम्मान होना होता। जितना बड़ा भ्रष्‍टाचार, उतना बड़ा सम्मान। लेबल कुछ और है और प्रोडक्ट कुछ और। इनका कहना है कि न खाता न बही, परिवार जो कहे वो सही।





पीएम मोदी ने कहा कि इन्हें देखकर मुझे एक कविता की कुछ लाइनें याद आ गई है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है - गाइत कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है। 24 के लिए 26 होने वाले राजनीतिक दलों पर ये बिल्कुल सटीक बैठता है।

आज देश के लोग 2024 के चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे से पहले की सरकार के 9 साल में अंडमान निकोबार को करीब 23,000 करोड़ रुपये का बजट अलॉट किया गया था। जबकि हमारी सरकार के दौरान अंडमान निकोबार के विकास के लिए 9 वर्षों में करीब 48 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया है।





उन्होंने कहा कि ज्यादा फ्लाइट्स और ज्यादा पर्यटक आने का सीधा मतलब है ज्यादा से ज्यादा रोजगार। पोर्ट ब्लेयर की इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से Ease of Travel बढ़ेगा, Ease of Doing Business बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।