में सरकार बनाने के सवाल पर गडकरी ने कहा कि क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी-कभी आपको लगता है कि आप मैच हारने वाले हैं, लेकिन अचानक गेम पलट जाता है और जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल उलट होता है।



हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अभी-अभी दिल्ली से आया हूं तो मुझे महाराष्ट्र की राजनीति के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं है।

#WATCH "Anything can happen in and politics. Sometimes you feel you are losing the match, but the result is exactly the opposite. Also, I have just arrived from Delhi, I don't know the detailed of Maharashtra,"Union Min on govt formation pic.twitter.com/JB6cfeMRok