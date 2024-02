Chhattisgarh में 8 लाख का इनामी नक्सली मुठभेड़ में ढेर, हिंसा के कई मामलों में था शामिल

Naxalite carrying a reward of Rs 8 lakh killed in encounter in Dantewada : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षाबलों ने 8 लाख रुपए के एक इनामी नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया। मारा गया नक्सली प्रतिबंधित माओवादी संगठन में करीब तीन दशक से सक्रिय था। घटनास्थल से एक देशी पिस्तौल, 4 कारतूस और अन्य सामग्री बरामद हुई।

यह जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को दी। पुलिस ने बताया कि मारा गया नक्सली प्रतिबंधित माओवादी संगठन में करीब तीन दशक से सक्रिय था। सुरक्षाबलों की एक संयुक्त टीम के साथ यह मुठभेड़ बुधवार को दंतेवाड़ा-सुकमा जिले की सीमा पर गोंडपल्ली, पारलगट्टा और बड़ेपल्ली गांवों के बीच जंगल में एक पहाड़ी पर हुई।

दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने कहा कि अंतर-जनपदीय सीमा पर नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ रुकने के बाद घटनास्थल से एक नक्सली का शव बरामद किया गया, जिसकी पहचान चंद्रन्ना उर्फ ​​सत्यम के रूप में हुई है। उसके शव के पास से एक देशी पिस्तौल, चार कारतूस और अन्य सामग्री बरामद हुई।

अधिकारी ने बताया कि चंद्रन्ना (50) सुकमा जिले के गोलापल्ली क्षेत्र का निवासी है और वह 30 वर्ष से अधिक समय से प्रतिबंधित संगठन में सक्रिय था तथा नक्सली हिंसा के कई मामलों में शामिल था। (भाषा)

